「國立中正紀念堂管理處組織法」 綠委將提案廢止

民進黨立委蔡易餘說，全世界沒有一個民主國家對獨裁者膜拜、神格化，為配合促轉會的轉型方案，將提案廢止「國立中正紀念堂管理處組織法」。（資料照）

2021/09/09 21:19

〔記者吳書緯／台北報導〕行政院促轉會昨天（8日）公布中正紀念堂轉型方案，提出改成「反省威權歷史公園」。民進黨立委蔡易餘今天指出，全世界沒有一個民主國家竟然會對獨裁者膜拜、神格化還供奉，為配合促轉會的轉型方案，將提案廢止「國立中正紀念堂管理處組織法」，之後也會提案相關配套作為。

蔡易餘今天說，中正紀念堂雖然現在也改名為自由廣場，但全世界沒有一個民主國家，竟然會對獨裁者膜拜、神格化，並將其供奉，而台灣與世界上國家不一樣，因為台灣從獨裁走向民主，中間沒有發生革命或發生流血抗爭，當年獨裁的政黨，現在還在台灣，也是最大的在野黨，然而國民黨轉型後，一直無法拋開當年獨裁陰影。

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他說，國民黨如果真的要本土化，真的跟台灣人融入在一起，應該要拋開過去獨裁包袱，盼國民黨的黨主席要自己想清楚，「不要被蔣中正綁架」。

蔡易餘說，為了配合促轉會的轉型方案，將會提案廢止「國立中正紀念堂管理處組織法」，這個計畫目前還未跟黨團先知會，單純是自己的想法，之後也會有相關配套作為提出。

「國立中正紀念堂管理處組織法」共有5條的條文，其中第1條為，「文化部為辦理先總統蔣公紀念文物資料之蒐集、典藏、展覽及藝文推廣活動業務，特設國立中正紀念堂管理處」。

蔡易餘提案說明，「促進轉型正義條例」第5條第1項明定「為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。」因此提案廢止「國立中正紀念堂管理處組織法」。

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