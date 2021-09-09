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    國民黨跟嗎？ 趙少康提「反共公園」 綠委大讚：好提議！

    針對促轉會公布中正紀念堂轉型方案，中廣董事長趙少康覺得應該直接改成「反共公園」。（資料照，記者羅沛德攝）

    針對促轉會公布中正紀念堂轉型方案，中廣董事長趙少康覺得應該直接改成「反共公園」。（資料照，記者羅沛德攝）

    2021/09/09 18:16

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院促轉會公布中正紀念堂轉型方案，提出改成「反省威權歷史公園」規劃構想，中廣董事長趙少康認為，可以直接將中正紀念堂改成蔣介石反共園區。對此，民進黨立委林俊憲大讚「難得一見的好提議！」不過他也質疑，「國民黨有勇氣跟上嗎」？

    林俊憲今天（9日）下午透過臉書發文表示，中正紀念堂轉型議題，隨著促轉會公布轉型方案後再度引起討論，促轉會打算將過去威權崇拜的最大象徵變成反省這段歷史的地方，「不過趙少康又提出了一個不錯的建議：乾脆直接改成「反共公園」，也符合當今台灣的形勢。」大讚趙少康提出「難得一見的好提議！」

    不過林俊憲質疑國民黨「是否有勇氣跟上」，「這個做法照理來說，應該比『反省威權』更能讓國民黨接受，因為他們一直不認為蔣介石的威權統治有什麼不對，認為這是維持國家穩定的必要之惡。既然如此，我們就用蔣介石一生最大的目標『反共』為主題來轉型，畢竟這是唯一不同立場的台灣人都還算肯定的一件事，而口口聲聲說轉型正義就是撕裂社會的國民黨，應該也不會有異議吧？」

    林俊憲進一步直言，「不過趙少康的提議終究還是他個人的意見，接下來我們就要看看，國民黨敢不敢以黨的立場附和他？還是根本已經把『蔣委員長遺訓』拋諸腦後，絲毫不敢違背中共意志，更別說反共了。我看絕對是後者，蔣介石若地下有知，應該會氣得痛罵現在的國民黨吧。」

    最後林俊憲表示，反省威權也好，反共也好，最終就看大家決定以什麼形式詮釋這段過去。正視歷史才能走向未來，「討論的過程本身就非常有意義，同時也能讓我們看穿某些言行不一的嘴臉，既崇拜蔣介石又親共，根本是腦袋錯亂吧？」

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