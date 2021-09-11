林佳龍光合之行今訪雲林 關心豬肉食安議題

前交通部長林佳龍（左）持續展開光合公益關懷之行，今天抵達第2站雲林，關心豬肉食安議題。（光合基金會提供）

2021/09/11 21:15

〔記者簡惠茹／台北報導〕前交通部長林佳龍持續展開光合公益關懷之行，今天抵達第2站雲林，關心豬肉食安議題，林佳龍表示，飲食與觀光結合是台灣重要的觀光特色，因此食品安全把關，不僅對消費者是保障，對產業永續也是重要關鍵。

光合基金會表示，光合之行第2站選在林佳龍的家鄉雲林縣，參訪林的好朋友吳昆民所建立的「良作工場農業文創館」，同時關心台灣農食教育、環境永續教育與企業社會責任等議題，「良作」由吳昆民先生與長子吳季衡先生共同打造，父子2人為企業注入不一樣的思考，著名旅美服裝設計師吳季剛是吳昆民先生的小兒子，兄弟2人在不同的領域各自發光。

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光合基金會指出，吳昆民先生是祥圃集團董事長，出生農家，畢業於中興大學畜牧系，1984年白手起家創立祥圃實業，也擁有台灣第1家有溯源系統的動物保健品工廠，逐步以「成為農地到餐桌的整合者」為使命，建構透明、安心、信賴的農食供應鏈為遠景，2015年集團自創「究好豬」品牌，以人道飼養方式飼養豬隻，同時重視環境永續，並進一步參考國際經驗將豬隻的排泄物善加處理，發展沼氣發電廠。

林佳龍表示，非常感動在家鄉雲林看到這麼用心的豬肉品牌，在「良作」他看到的不只是現代化的設備與乾淨的作業環境，他更看到1個歷經37年本土企業的突破自我，這份努力耀上國際的努力，就是台灣民間最珍貴的力量。

林佳龍說，飲食是在地的重要文化，而將飲食與觀光結合，是台灣重要的觀光特色，因此在食品安全上的把關，不僅對於消費者是保障，對於產業永續也是重要關鍵。

吳昆民表示，飲食是所有文化之本，他希望將台灣豬肉推上國際，並不是主張推廣外銷，而是盼望外國觀光客有1天到台灣，就為品嚐1口台灣豬肉，就如同我們到西班牙慕名品嚐伊比利豬的心情。

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