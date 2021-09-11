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    民進黨竹市黨部：國民黨意圖讓「大新竹合併升格」破局

    楊文科的臉書至今還放著「共同協商力拼第七都：加速修法時程完成新竹縣市合併升格」的圖卡。（取材自臉書）

    楊文科的臉書至今還放著「共同協商力拼第七都：加速修法時程完成新竹縣市合併升格」的圖卡。（取材自臉書）

    2021/09/11 16:21

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹縣長楊文科今召開大新竹合併升格研商會議，最後卻立場大轉彎，改變他第一時間呼籲修法讓大新竹升格為直轄市的主張，民進黨新竹市黨部指出，顯然這是受到國民黨黨意的壓力。

    今天會中苗栗縣長徐耀昌甚至拋出新竹縣、苗栗縣合併的主張，民進黨竹市黨部主委陳建名反問徐耀昌：「有問過地方民眾的意見嗎？」抨擊徐用如此兒戲的說法，看待嚴肅的課題，證明國民黨只是想讓大新竹合併升格的議題破局！

    陳建名說，新竹市長林智堅倡議新竹縣市合併，楊文科立刻回應支持，並主張修法升格，兩人不分黨派形成共識，希望透過資源挹注與事權統一，提升行政效率與促進城市發展，尤其竹科在世界具有重要地位，大新竹是國家的戰略城市，合併升格是時勢所趨。

    他說，國民黨主席江啟臣卻把大新竹民眾對升格的期待，刻意抹黑成一黨一私的安排，楊文科今天也臨時大轉彎，改變修法主張，顯然是「黨意凌駕民意」，徐耀昌更用戲謔的態度，拋出新竹縣、苗栗縣合併的主張，陳建名痛批「這才是政治考量！完全沒有誠意討論！」

    陳建名指出，新竹縣市合併升格，是區域發展至關重要的議題，新竹縣市的兩位首長同聲倡議，也擊破合併升格是「選舉考量」的傳言，楊文科的臉書至今還放著「共同協商力拼第七都：加速修法時程完成新竹縣市合併升格」的圖卡，他呼籲楊文科「應堅持立場、站在民意，為實現大新竹合併升格的目標繼續努力！」

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