駐美代表處傳正名 戰略學者：華府丟炸彈給北京

台灣國際戰略學會11日舉行「911事件20周年與美中台戰略轉型」座談暨新書發表會，由理事長王崑義（左三）主持，邀請蕭衡鍾助理教授（左起）、張明睿博士、施正鋒教授、顏建發教授、羅慶生助理教授與談。（記者方賓照攝）

2021/09/11 14:23

〔記者吳書緯／台北報導〕英國《金融時報》報導，美國拜登政府考慮同意讓我駐美代表處正名為「台灣代表處」；戰略學者王崑義今天表示，美國總統拜登睽違7個月後和習近平通話，放軟身段，結果隔一天傳出台灣駐美代表處正名的消息，「感覺就是丟一顆炸彈給北京」，可說是拜登玩兩手策略；若美方真讓台灣駐美代表處正名，中共恐不會善罷干休，也有可能在台海等地興波，測試美國是否真會介入台海衝突。

適逢美國911事件20週年，台灣國際戰略學會和台灣國際研究學會今在台北福華大飯店舉行「911事件20周年與美中台戰略轉型」座談會，邀請多位學者與談。

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台灣國際戰略學會理事長王崑義表示，美中3月份在美國阿拉斯加會談「劍拔弩張」，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7月訪中只能在天津見到中國外交部長王毅，拜登睽違7個月後與習近平通電，顯示有意放軟身段，

王崑義說，不料事隔一日，美國國務院就放消息，考慮將我國駐美代表處正名為「台灣代表處」，感覺就是丟一顆炸彈給北京，可說是拜登的兩手策略，先是軟，隔天丟一顆炸彈，看北京如何接招。

不過，王崑義表示，立陶宛同意台灣設立「台灣代表處」，讓中共氣得跳腳召回大使，而中國幾十年來在國際間用「一中原則」圈住台灣，美國若同意改名，中國恐不會善罷甘休，除了在國際間不和美國合作，很可能在東海、台海興波，測試美國是否真的有會介入台海衝突。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，雖然拜登把中國視為最大的挑戰，但未必會是軍事衝突，只要美國和中國取得某種默契、平衡，美國會「先安內，再壤外」，但在東亞和南亞的部分不會退讓，但紅線要如何取得平衡。

施正鋒說，拜登說台灣類似有北約盟邦地位，類似日本、韓國，但日韓和美國有簽防衛條約，台灣則無，不過美方翻臉跟翻書還快，美國戰後與阿富汗簽了兩次協定，都把阿富汗視為北約盟邦，但「翻臉比翻書還快」，所以台灣還是要天助自助。

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