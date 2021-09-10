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    蔡總統視導雄三飛彈機動中隊 讓全世界看見國軍保衛國家決心

    海軍最新成立的海鋒大隊機動二中隊，是新設在中部地區的雄風飛彈機動發射中隊，下週還將參與漢光演習實兵演練，蔡英文總統今天前往視導並頒發加菜金慰勉部隊，照片後方的鐵拳雄兵四字及雄風飛彈發射圖片，說明了機動二中隊的任務與特性。（圖：取自總統府網站）

    海軍最新成立的海鋒大隊機動二中隊，是新設在中部地區的雄風飛彈機動發射中隊，下週還將參與漢光演習實兵演練，蔡英文總統今天前往視導並頒發加菜金慰勉部隊，照片後方的鐵拳雄兵四字及雄風飛彈發射圖片，說明了機動二中隊的任務與特性。（圖：取自總統府網站）

    2021/09/10 14:39

    〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天前往台中視導「空軍防空暨飛彈指揮部」、「軍備局生產製造中心」及「海軍艦隊指揮部」。總統表示，上個月機動二中隊剛成軍，不僅是高科技兵種，更因為機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上扮演重要角色；下週就是漢光演習，也是機動二中隊第一次參與漢光演習，她請國軍弟兄姊妹務必全力以赴，讓全世界看見保衛國家的決心。

    據了解，海軍機動二中隊是雄風三型飛彈的機動發射車組單位，是海軍最新成立的作戰單位之一，並將參與下週舉行的漢光演習，驗證飛彈機動發射車及機動中隊的作戰效能。

    總統今天首先抵達「空軍防空暨飛彈指揮部」，視導接戰程序演練；接著至「軍備局生產製造中心」，視導口罩及降落傘生產線，並與巨幅國旗合影；隨後前往「海軍艦隊指揮部」，視導吊卸彈操演及車組，並巡視官兵生活區。總統也頒發加菜金，慰勉國軍弟兄姊妹的辛勞；並與重要幹部及官兵代表會餐。

    蔡總統在「海軍艦隊指揮部」機動中隊致詞表示，這幾天，大家都很關注颱風和疫情的狀況。今年以來，國軍弟兄姊妹不僅堅守崗位，也協助救災和防疫的任務，真的非常感謝我們國軍的努力與貢獻。 來這裡之前，她也到軍備局209廠，了解國軍的口罩生產及降落傘具製作；還有到防空暨飛彈連，看連隊上的接戰程序演練。剛才，看到機動二中隊的吊卸彈操演，非常迅速確實，這些都是弟兄姊妹們努力的成果。

    總統表示，上個月，機動二中隊剛成軍，今天來除了感謝大家守護國家，也要肯定各位扛起重責大任。 我們飛彈部隊不僅是高科技兵種，更因為機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上，扮演非常重要的角色。 為了要給飛彈部隊更大的支持，我們在2017年開始推動建案，籌獲機動飛彈車組，同時也進行營舍整建等軍事設施工程。今天，所在的營舍就是在今年1月整建完成，並且在經歷半年的成軍訓練後，成立了機動二中隊。

    她說，下個禮拜就是漢光演習，也是機動二中隊第一次參與漢光演習，請各位務必全力以赴，讓全世界看到中華民國國軍，保衛國家的決心。

    蔡總統表示，漢光演習之後，緊接著就是中秋連假，國人能夠安心在家享受假期，正是因為各位國軍弟兄姐妹在營堅守保衛國家的任務，要再次感謝大家的付出。最後，因應近來的疫情變化，也要提醒大家，務必做好防疫措施，一起來努力克服這波挑戰。

    包括總統府秘書長李大維、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、空軍司令熊厚基、海軍司令劉志斌、軍備局長吳慶昌、防空暨飛彈指揮部指揮官劉峯瑜、艦隊指揮部指揮官黃佑民、第五作戰區指揮官李兆明等人也分別出席視導行程。

    蔡總統今天視導「空軍防空暨飛彈指揮部」等中部地區部隊並與官兵合影，（圖為總統府提供）

    蔡總統今天視導「空軍防空暨飛彈指揮部」等中部地區部隊並與官兵合影，（圖為總統府提供）

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