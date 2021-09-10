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    塔江艦後續10艘艦2026年完成 逾500億元將列軍事特別預算

    海軍塔江軍艦已在昨天成軍，後續有10艘同級艦進行建造，預計在2026年全數完成。（資料照）

    海軍塔江軍艦已在昨天成軍，後續有10艘同級艦進行建造，預計在2026年全數完成。（資料照）

    2021/09/10 10:34

    〔記者羅添斌／台北報導〕海軍塔江軍艦已在昨天成軍，依據海軍規劃，與塔江軍艦同級的量產型軍艦還將有10艘，規劃將在2026年全數完成建造丶下水及交艦，等於是在未來5年內要以每年2艘的速度執行，對海軍來說，將是造艦管理及艦隊建軍備戰的雙重考驗。

    軍方人士今天表示，後續同級10艘軍艦的建造經費估計將超過500億元，將連同艦上配備所需的海劍二防空飛彈系統量產計畫，一併列入軍方即將提出的軍事特別預算之內。

    這項造艦計畫的全稱為「高效能艦艇」計畫，全案需求數為12艘，原型艦就是國人熟知的「沱江」軍艦，昨天成軍的「塔江」軍艦則是加強防空戰力版的後續量產型首艘，後續仍有10艘軍艦分階段進行建造，系統規格及配備則是完全比照塔江軍艦。

    後續量產型合計需求11艘，第一批為3艘，執行年度是到2025年結束，經費額度為164億205萬元，已經成軍（塔江軍艦）1艘，後續的2艘量產艦預計明年第三季下水，扣掉至本年度已執行的預算經費，2022至2025年還有92億4543萬元待編。至於第二批量產艦則為8艘，按第一批量產艦所需經費比例估算，第二批產艦約需437億餘萬元的經費規模，將在2022年至2026年完成。

    軍方人士說，軍方現正規劃擬具軍事特別採購條例草案及特別預算草案，規模達到2000餘億元，期程為2022年到2026年，由於先前列為公開預算，並且已經執行數年的「高效能艦艇」後續量產型計畫及預算，並未出現在國防部明年度公開預算項目內，公開預算的三軍各項跨年期建軍計畫中也未見，政軍圈內判斷，「高效能艦艇」後續量產型計畫及預算，列入軍事特別預算草案項目之內的可能性極高。

    塔江軍艦的戰力十分強大，配上配備中科院研製的海蜂眼3D偵蒐雷達，是小型艦艇中少見具備區域防空能力的艦艇，塔江艦配備4枚雄風三型超音速反艦飛彈、8枚雄風二型次音速反艦飛彈，以及設置16枚「海劍二」防空飛彈，反艦與防空戰力大幅提升。

    塔江軍艦配備中科院研製的海蜂眼3D偵蒐雷達（如圖，艦艇中後段方型物體），讓塔江軍艦成為小型艦艇中少見具備區域防空能力的艦艇。（圖：取自海軍司令部臉書專頁）

    塔江軍艦配備中科院研製的海蜂眼3D偵蒐雷達（如圖，艦艇中後段方型物體），讓塔江軍艦成為小型艦艇中少見具備區域防空能力的艦艇。（圖：取自海軍司令部臉書專頁）

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