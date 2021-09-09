台美日GCTF首度與斯洛伐克合辦 研討疫後勞動環境挑戰

台美日「全球合作暨訓練架構」（GCTF） 今首次與斯洛伐克合辦研討會，主題為「後疫情時期經濟復甦之未來工作」。圖為斯洛伐克勞動部主管歐洲就業策略司司長擔任專題講者。（擷取自斯洛伐克辦事處臉書）

2021/09/09 12:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美日「全球合作暨訓練架構」（GCTF） 今首次與斯洛伐克合辦研討會，主題為「後疫情時期經濟復甦之未來工作」。外交部今表示，這是GCTF首次以勞動議題舉辦活動，由我方勞動部和美國勞工部深入參與執行規劃，也是第一次邀請到斯洛伐克合辦，盼促使各國交流經驗以作為政策制定參考。

台美日GCTF今起舉辦為期兩天的線上國際研討會，主題為「後疫情時期經濟復甦之未來工作（the future of work）」。外交部北美司副司長陳慧蓁說明，辦理這次研討會是有鑑於疫情造成全球勞動環境急遽變化，各國覺得有需要採取行動、因應相關挑戰，為促使各國經驗交流作為政策制定參考而籌辦。

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陳慧蓁表示，此次活動由外交部、勞動部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會及斯洛伐克經濟文化辦事處合辦，於9月9日至9月10日共同辦理。這是GCTF架構下首次以勞動議題舉辦活動，由我方勞動部和美國勞工部深入參與執行規劃，也是第一次邀請到斯洛伐克合辦GCTF活動，邀請到斯洛伐克勞動部主管歐洲就業策略司司長Ľubica Růžičková擔任專題講者。

外交部長吳釗燮、勞動部長許銘春、美國勞工部國際事務副次長西婭‧李（Thea Lee）、日本駐台代表泉裕泰和斯洛伐克駐台代表博塔文（Martin Podstavek）今天上午都以預錄影片方式參與開幕致詞。

吳釗燮致詞時說，保障人權和改善勞動環境均是我國憲法明文保障範圍，我國政府也致力於為勞工改善工作條件，以符合國際標準。台灣並採取多元方式，對國際勞動治理做出貢獻，包括與美國、歐盟、菲律賓和印尼等國建立定期對話或互訪交流，也透過APEC人力資源發展工作小組等多邊機制，充分參與勞動議題討論。

GCTF是台灣外交部與AIT，自2015年啟動的區域合作平台，關切領域包括公衛、婦女賦權、能源、電商、打擊貪瀆和媒體識讀等，日本於2019年正式加入成為合作方。在此框架下，台灣已辦理30多場國際研習，主題橫跨公衛、執法、婦權、能源、資安、防災和媒體識讀等，來自90餘國、超過2500人次參與，台美日並持續擴大此平台規模。

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