外交部：GCTF將移師友邦瓜地馬拉舉辦

「全球合作暨訓練架構（GCTF）」成立5週年，外交部長吳釗燮（中）、AIT處長儷英傑（左）、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（右）日前同台召開記者會，以手勢宣示GCTF將展現台美日堅實夥伴關係。（資料照）

2020-06-18 12:30:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕為強化民主國家間的治理連結並向國際宣傳此次台灣成功的防疫經驗，外交部拉美司司長俞大㵢今在外交部例行記者會上表示，美台正在規劃以「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台舉辦相關會議與講習，第一場可能會選在我國友邦瓜地馬拉舉辦。此為繼去年台美日共同在我國友邦帛琉舉辦會議後，GCTF首度移師西半球舉辦。

俞大㵢今在例行記者會上被問及周一與美國國務院西半球事務局首席副助卿Julie Chung出席華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的會議內容時說，台美在會中有討論到多個合作項目，盼透過GCTF這個平台共同合作，接下來可能會在我國友邦瓜地馬拉舉辦，之後也可能到其他國家。根據報導，此場GCTF主題可能以公共衛生或數位治理為主。

請繼續往下閱讀...

台美雙方對於將GCTF移師西半球舉辦討論已久，美國國務院代理助卿柯札克去年10月就曾在推特推文表示，台美雙方考慮今年將在西半球我國友邦舉辦GCTF，推文並附上台美雙方主管會晤照片。此次台美再度於第三國舉辦GCTF，顯示台美雙邊關係的強健與穩定。

台美於2015年成立「全球合作暨訓練架構」（GCTF）以來，已透過此平台針對公共衛生、執法、婦女賦權、數位經濟、網路安全、對抗「假訊息」攻擊等議題舉辦多場國際研習營。日本於去年開始加入共同主辦方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法