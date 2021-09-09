蔡壁如宜蘭宣傳公投 形容幼童「是天使也是魔鬼」籲防疫

台灣民眾黨立委蔡壁如（右2）到宜蘭縣頭城鎮宣傳公投。（記者蔡昀容攝）

2021/09/09 12:06

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕原定8月28日舉行的公投，因疫情延至12月18日。台灣民眾黨立法委員蔡壁如進行「2021公投環台走一回」活動，本島第一站來到宜蘭頭城，主張「兩好兩壞」。談及新北疫情再起，蔡壁如形容幼童「是天使也是魔鬼」，無症狀但具感染力，一不小心就可能全家中獎，呼籲大家做好基本功，勤洗手、戴口罩。

蔡壁如說，頭城是開蘭第一城，作為本島公投宣傳第一站別具意義，民眾黨在12月18日公投中主張「兩好兩壞」，同意「萊豬不要來」、「珍愛藻礁」，反對「核四重啟」、「公投綁大選」。

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蔡壁如表示，在萊豬議題，民眾黨要求源頭管理、嚴格標示，但執政黨不願意，那民眾黨就不支持萊豬進口；至於藻礁，應該要為下一代留下珍貴的海岸線。

談到國內疫情，蔡壁如說，幼兒園的基因定序與機師不同，等於Delta病毒早已進入本土社區，而感染的孩子CT值低但沒有症狀，活動力仍然強，是具傳染力的族群跟個體，是魔鬼也是天使，家中長輩抱抱、揉揉孩子，一不小心可能就全家中獎，所以呼籲幼兒園要保持通風，民眾平時落實勤洗手、戴口罩措施，五月份那波大家度過了，相信這一波也能一起度過。

在近期民調中，台北市長柯文哲不如新北市長侯友宜，蔡壁如認為，兩位市長防疫表現都很好，獲得民眾肯定，但現在距離2024總統大選太遙遠，先不要去討論，她也為兩位加油。

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台灣民眾黨立委蔡壁如到宜蘭縣頭城鎮宣傳公投。（記者蔡昀容攝）

台灣民眾黨立委蔡壁如到宜蘭縣頭城鎮宣傳公投。（記者蔡昀容攝）

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