為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡壁如宜蘭宣傳公投 形容幼童「是天使也是魔鬼」籲防疫

    台灣民眾黨立委蔡壁如（右2）到宜蘭縣頭城鎮宣傳公投。（記者蔡昀容攝）

    台灣民眾黨立委蔡壁如（右2）到宜蘭縣頭城鎮宣傳公投。（記者蔡昀容攝）

    2021/09/09 12:06

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕原定8月28日舉行的公投，因疫情延至12月18日。台灣民眾黨立法委員蔡壁如進行「2021公投環台走一回」活動，本島第一站來到宜蘭頭城，主張「兩好兩壞」。談及新北疫情再起，蔡壁如形容幼童「是天使也是魔鬼」，無症狀但具感染力，一不小心就可能全家中獎，呼籲大家做好基本功，勤洗手、戴口罩。

    蔡壁如說，頭城是開蘭第一城，作為本島公投宣傳第一站別具意義，民眾黨在12月18日公投中主張「兩好兩壞」，同意「萊豬不要來」、「珍愛藻礁」，反對「核四重啟」、「公投綁大選」。

    蔡壁如表示，在萊豬議題，民眾黨要求源頭管理、嚴格標示，但執政黨不願意，那民眾黨就不支持萊豬進口；至於藻礁，應該要為下一代留下珍貴的海岸線。

    談到國內疫情，蔡壁如說，幼兒園的基因定序與機師不同，等於Delta病毒早已進入本土社區，而感染的孩子CT值低但沒有症狀，活動力仍然強，是具傳染力的族群跟個體，是魔鬼也是天使，家中長輩抱抱、揉揉孩子，一不小心可能就全家中獎，所以呼籲幼兒園要保持通風，民眾平時落實勤洗手、戴口罩措施，五月份那波大家度過了，相信這一波也能一起度過。

    在近期民調中，台北市長柯文哲不如新北市長侯友宜，蔡壁如認為，兩位市長防疫表現都很好，獲得民眾肯定，但現在距離2024總統大選太遙遠，先不要去討論，她也為兩位加油。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    台灣民眾黨立委蔡壁如到宜蘭縣頭城鎮宣傳公投。（記者蔡昀容攝）

    台灣民眾黨立委蔡壁如到宜蘭縣頭城鎮宣傳公投。（記者蔡昀容攝）

    台灣民眾黨立委蔡壁如到宜蘭縣頭城鎮宣傳公投。（記者蔡昀容攝）

    台灣民眾黨立委蔡壁如到宜蘭縣頭城鎮宣傳公投。（記者蔡昀容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》大新竹合併升格，公投決定
    2021/09/07 10:32

    自由開講》大新竹合併升格，公投決定
    民眾黨蔡壁如公投環台首站到金門 看全國最完整的智慧電網
    2021/09/04 21:46

    民眾黨蔡壁如公投環台首站到金門 看全國最完整的智慧電網

    富蘭克林推第二款理財機器人 年底前0手續費
    中選會決議4公投延至12月 蔡壁如：應立刻規劃「不在籍投票」
    2021/07/02 18:09

    中選會決議4公投延至12月 蔡壁如：應立刻規劃「不在籍投票」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播