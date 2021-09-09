搶疫苗台灣沒輸！ 蘇貞昌：我們從來不是疫苗孤兒

行政院長蘇貞昌表示，我們從來就不是疫苗孤兒。（記者李欣芳攝）

2021/09/09 12:01

〔記者李欣芳／台北報導〕本土疫情嚴峻，由於許多國人尚未施打疫苗，更多人沒有打到第二劑，行政院長蘇貞昌今天面對媒體詢問台灣將淪為疫苗孤兒一事表示，「我們從而就不是疫苗孤兒！」他說，各國都在搶疫苗，台灣沒有輸，疫苗也陸續到貨，今天上午就又有一批疫苗到貨，他認為台灣仍然是幸福之地。

蘇貞昌已施打第一劑AZ疫苗，至於何時施打第二劑？蘇揆說，當初疫苗不足「沒人敢打，我先打」，未來當他打第二劑時，就表示國內疫苗是很足夠的。

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蘇貞昌今天上午召開「振興方案記者會」，率各部會首長說明政府五倍券的完整規畫，媒體詢問台灣將淪為疫苗孤兒一事，提出上述回應。

蘇貞昌上午主持院會時也表示，我們的疫苗接種率已達45%，政府除了催促自購疫苗到貨之外，友邦也捐贈台灣疫苗，希望有關單位全力以赴，讓更多國人接種疫苗。

立法院新會期將正式開議，在野黨揚言杯葛蘇揆上台施政報告，對此，蘇貞昌說，行政院長到立院進行施政報告是是憲法賦予他的責任，他尊重在野黨，但會準備好屆時向國人報告。

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