質疑銀行局縱容蝦皮「左手換右手」 經民連赴監院要求調查

金管會廢止「蝦皮支付」的電子支付機構業務許可後，蝦皮購物卻把金流業務轉給同集團的「樂購蝦皮」，經濟民主連合今日到監察院要求調查追究金管會銀行局責任。（經民連提供）

2021/09/09 11:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕金管會廢止「蝦皮支付」的電子支付機構業務許可後，蝦皮購物卻把金流業務轉給同集團的「樂購蝦皮」，經濟民主連合今日到監察院要求調查追究金管會銀行局責任，並同步就樂購蝦皮董事長胡育嘉在金管會廢止許可後繼續經營「代理收付款項」業務，提出追加告發。

經民連表示，銀行局去年11月無視蝦皮背後中國騰訊的影響力與國安風險，貿然核准蝦皮支付公司的「電子支付機構」業務許可；今年8月中，投審會擋下蝦皮支付公司增資案後，銀行局本應督促蝦皮洽合法業者接手金流服務，但卻縱容同樣無照的樂購蝦皮公司「左手換右手」繼續違法經營金流業務，要讓業者違法狀態拖到2024年總統大選後，對消費者權益保障、金融秩序與國家安全均有重大不利之影響。

請繼續往下閱讀...

經民連研究員江旻諺指出，蝦皮未能於期限內申請電子支付機構執照，主因就是對於與中國騰訊的關係交代不清。騰訊是幫中國共產黨進行社會監控數位極權統治的企業，如今掌握台灣企業與消費者大量金流的「生殺大權」，主管機關銀行局卻坐視此國安風險繼續延宕不解決、消極應對。

經民連委任律師陳緒承表示，雖然銀行局縱容蝦皮「左手換右手」，要到明年初再來檢視營業額有無超過法定門檻，但是從刑法角度，無論蝦皮支付或是樂購蝦皮，行為負責人都是董事長胡育嘉，「左手換右手」就只是同一個犯罪行為人胡育嘉，先後更換不同公司作為犯罪工具，經民連已經向台北地檢署提出追加告發狀。週二告發的是違法經營蝦皮錢包儲值業務，今天追加告發的是廢止許可後，繼續經營代理收付實質交易款項業務。

台灣公民陣線組織部主任許冠澤呼籲，蝦皮早日洽合法電子支付業者接手金流業務，否則每天都在犯罪狀態繼續中，經民連會有第三波、第四波法律行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法