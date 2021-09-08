遭點名疫情發言不精準 新北市府副發言人：拿掉情緒、共同對抗病毒
2021/09/08 23:34
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區某幼兒園爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染案，且疫情持續擴大，新北市府副發言人呂家愷昨（7日）稱不排除與桃園長榮機師染疫有關，但病毒基因定序今出爐，確認與機師無關。桃市府新聞處長詹賀舜今暗酸呂，指疫情發言務求精準。呂家愷回應，此時應拿掉情緒，新北、桃園共同對抗病毒。
呂家愷昨受訪提及，新北市針對1名確診學童的家屬疫調，發現和確診者有部分足跡重疊，且其收到細胞簡訊，不排除新北幼兒園群聚案與桃園長榮機師案的關聯性。此言論引發詹賀舜質疑，在臉書PO文指「同為發言系統一份子」，他要求自己在疫情發言務求精準，提供正確資訊，才不會造成民眾恐慌，被解讀是暗酸呂家愷發言不精準。
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呂家愷今晚表示，詹賀舜的言論讓人眉頭一皺、相當納悶，因為新北市政府在疫調過程中，發現有「確診學童的家屬收到細胞簡訊」，也有「確診者的足跡到過桃園」，本於科學實事求是的精神，在基因定序結果出爐前，本該「不排除」任何可能，這樣的說明究竟何來精不精準問題？
呂家愷強調，新北、桃園為同屬共同生活圈的城市，彼此之間一定是互相合作，他相信不論是新北市長侯友宜或是桃園市長鄭文燦，2位市長目前的首要目標都相同，就是好好守住疫情，大家一起努力，拿掉情緒，共同面對Delta病毒進入國內的新挑戰。