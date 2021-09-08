遭點名疫情發言不精準 新北市府副發言人：拿掉情緒、共同對抗病毒

新北市政府副發言人呂家愷遭桃園市新聞處長詹賀舜點名疫情發言不精準，呂家愷表示，此時應拿掉情緒，共同對抗病毒。（呂家愷提供）

2021/09/08 23:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區某幼兒園爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染案，且疫情持續擴大，新北市府副發言人呂家愷昨（7日）稱不排除與桃園長榮機師染疫有關，但病毒基因定序今出爐，確認與機師無關。桃市府新聞處長詹賀舜今暗酸呂，指疫情發言務求精準。呂家愷回應，此時應拿掉情緒，新北、桃園共同對抗病毒。

呂家愷昨受訪提及，新北市針對1名確診學童的家屬疫調，發現和確診者有部分足跡重疊，且其收到細胞簡訊，不排除新北幼兒園群聚案與桃園長榮機師案的關聯性。此言論引發詹賀舜質疑，在臉書PO文指「同為發言系統一份子」，他要求自己在疫情發言務求精準，提供正確資訊，才不會造成民眾恐慌，被解讀是暗酸呂家愷發言不精準。

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呂家愷今晚表示，詹賀舜的言論讓人眉頭一皺、相當納悶，因為新北市政府在疫調過程中，發現有「確診學童的家屬收到細胞簡訊」，也有「確診者的足跡到過桃園」，本於科學實事求是的精神，在基因定序結果出爐前，本該「不排除」任何可能，這樣的說明究竟何來精不精準問題？

呂家愷強調，新北、桃園為同屬共同生活圈的城市，彼此之間一定是互相合作，他相信不論是新北市長侯友宜或是桃園市長鄭文燦，2位市長目前的首要目標都相同，就是好好守住疫情，大家一起努力，拿掉情緒，共同面對Delta病毒進入國內的新挑戰。

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