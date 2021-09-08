條子鴿頻被打臉 今天下午忽然關閉臉書留言功能

酈今天下午忽然關閉臉書留言功能。（記者王冠仁翻攝）

2021/09/08 20:43

〔記者王冠仁／台北報導〕近來引起社會各界眾多討論的酈姓退休警察「條子鴿」，昨天發文回應仍堅稱自己「從戰機飛行員變成基層小警員」，但今天軍方公布資料聲稱國軍從來沒有「酈姓」人員擔任飛行員，酈再遭打臉。近來有許多網友跑到他臉書留言，酈始終沒有回應，想不到，今天下午他忽然關閉臉書粉絲頁上每一篇文章的留言功能，更讓外界質疑他過去言行的真實性。

記者透過臉書私訊酈為何關閉臉書留言功能，但他依然沒有回應。

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酈日前在臉書發文，聲稱他當年由國道警察局調至台北市警局，攔下一輛闖紅燈的賓士對駕駛開罰單，對方卻反問「你知不知道我爸是誰？」他依法開出罰單後，卻接到副分局長電話「你不知道他爸是行政院院長啊？」他笑而不答直接掛電話，隔天因為「態度不佳」被記2支申誡。

不過，台北市警局查出，酈2007年才到台北市服務，但謝長廷在2006年就卸下行政院長一職，時間不相符，他也被網友譏諷開出的罰單為「超時空罰單」。市警局也提供資料，發現酈過去根本沒有因為「態度不佳」被記2支申誡，引來眾多網友質疑。

除此之外，酈聲稱自己曾經是戰機飛行員，輾轉成為基層小警察，但今天有立委向國防部查證，國防部聲稱過去從來沒有酈姓飛官，酈再次慘遭打臉。

許多網友先後到酈的臉書上留言，詢問他2支申誡到底在哪裡？空軍官校幾期的？開的是哪一款飛機？服役時間多久？但酈都沒有回應，直到今天下午忽然關閉留言功能。

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