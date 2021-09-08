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    嘉義縣市合併？立委王美惠： 若能互惠互利樂觀其成

    嘉義市立委王美惠今對嘉義縣市合併提出看法。（記者王善嬿攝）

    嘉義市立委王美惠今對嘉義縣市合併提出看法。（記者王善嬿攝）

    2021/09/08 19:02

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義「縣市合併」升格議題延燒，嘉義市選區立委王美惠今（8日）下午在臉書貼文指出，縣市合併觸及國土規劃、區域發展，牽涉程度深遠，須針對各層面全面考量、仔細評估，如能互惠互利、有「嘉乘」效果，她樂觀其成。

    王美惠進一步說明，嘉義縣市在1982年前仍是一家，40年來各自發展出不同產業型態，若將來以合併為目標，會有許多困難必須克服，包括法制面上，嘉縣市人口不足升級直轄市的125萬人口，即便人口限制下修至100萬人，也仍有24萬人口落差，此外，縣市合併不升格，仍需完成現未完備的「行政區劃法草案」立法，最重要的是合併後對民眾生活的影響。

    她說，縣市合併可讓大嘉義生活圈行政決策單一化，也可能有機會擴大中央財源分配基礎，在政策、交通等規劃更方便。但地方和中央政府必須面對兩行政區財政與發展差異，重新評估大嘉義區域內發展計劃，否則城市中心引發磁吸效應，恐惡化城鄉發展不均，造成人口過度集中、城市中心房價上漲、遭邊緣化區域民眾就業困難等問題，都須事先做好評估規劃，想好對應政策。

    她表示，對未來大嘉義合併發展，樂觀其成，但仍提醒，做決定前必須審慎思考，也一定要做好周延考量，確實做出對所有鄉親最有利的決定。

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