7/13微解封！ 彰化縣議會同步復會

彰化縣議會今年上半年定期會休會近2個月，將於下週二7月13日復會。（議會提供）

2021/07/10 15:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情來攪局，彰化縣議會上半年定期會開會到一半喊卡，停會迄今已2個多月，隨著疫情和緩，縣府許多計畫案全卡在議會尚未審議預算而停滯，定期會再不開，縣府得喝西北風「關門」了，為此，議會決定7月13日恢復開會，續審5月審到一半未審完的縣府提案。

彰化縣議會第19屆第5次定期大會自5月3日開議，5月17日因疫情嚴峻宣布停會，議長謝典林的「貼身保鑣」鋼鐵人跟著大家一起防疫，口罩24小時戴好戴滿，近2個月停會期，鋼鐵人「悶壞」了，謝典林不捨，心血來潮特別盛著打扮，與鋼鐵人拍照露臉，逗趣的情境希望疫情快退散，正常日子快來 。

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謝典林表示，考量疫情在縣府團隊及所有縣民的努力下，已獲得相當程度的控制，且縣府各項提案必須經議會審議通過，才能動支相關預算及執行，為讓縣政順利推行，彰化縣議會利用停會期間升級防疫整備後，下週二（13日）起復會，預計8月9日結束。

停會加復會，整個議程超過3個月時間，創下史上單一定期會最長的紀錄。

在3級防疫期多個縣市以視訊會議照常運作，彰化縣議會因議事規則尚無遠距視訊規定，這次復會將提案修正「彰化縣議會議事規則」部分條文，增訂遠距視訊會議相關規定，確保疫情期間縣政運作及議會監督可以正常進行，該提案經大會審議通過後將函送內政部備查，以完備法定程序。

復會首日縣政質詢議程，將輪到吳韋達、劉淑芳、曹嘉豪、顧黃水花、林庚壬及蕭如意等縣議員，14日之後由各審查委員會進行議案審查，8月5日至6日進行聯席審查、綜合討論及三讀議案第二、三讀會，預定8月9日閉幕。

因應復會準備，議事大廳議員席、官員備詢台，以及各小組審查室設置透明隔版、加裝麥克風套、每日加強清潔消毒，復會後，繼續實施實聯制、出入口管制、人流降載、測量體溫、戴口罩等各項中央公告防疫指引。

彰化縣議會加裝透明隔板加強防疫。（議會提供）

彰化議長謝典林和他的貼身保鑣鋼鐵人口罩戴好戴滿，落實防疫。（議會提供）

彰化縣議會定期會下週二13日復會，將增訂視訊會議開會規劃。（議會提供）

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