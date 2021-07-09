政院檢討微解封 劉世芳：不必調整 指引有根據

行政院將檢討微解封指引，民進黨團幹事長劉世芳強調，不必調整，指引有防疫科學根據！（資料照）

2021/07/09 19:42

〔記者李欣芳／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨天宣布7月12日以後微解封的各項指引，包括開放健身中心、電影院，補習班及安親班則不開放，引發民間有聲浪質疑鬆綁標準不一，行政院長蘇貞昌今天表示，我們隨時調整、滾動檢討，到13日還有一點時間，會再做各方面的調整回應。不過，民進黨團幹事長劉世芳則是挺政院各部會與指揮中心所做的決策。

劉世芳今晚接受本報訪問時說，中央訂出的微解封鬆綁指引，有其防疫的科學根據與論斷，因此，她認為不必檢討、調整。

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劉世芳表示，指揮中心經與學者專家們討論，公布的微解封指引，有其防疫的科學根據與論斷，以微解封不開放安親班為例，小朋友在安親班等密閉空間，不容易長時間都一直戴著口罩，三級警戒期間若開放安親班，確實是有群聚染疫的風險。

不過，劉世芳說，她可以理解不少家長們不滿微解封沒有開放安親班的情緒，畢竟，有些家長要上班，沒辦法照顧小孩。

劉世芳說，至於開放健身中心，因屬於有健身需要的特定族群才會上健身房，且都是成年人，只要戴好口罩，則方便防疫管理。

行政院長蘇貞昌今天上午到台南市視察芒果外銷檢疫作業及玉井農產冷鏈物流中心推動情形，媒體詢問指揮中心昨天公布微解封指引後，有民眾質疑標準不一，幼、補教業者痛陳，已經快活不下去；也有家長不滿健身中心、電影院能開放，幼兒園、安親班為什麼不能？

蘇貞昌表示，昨天公布的規範，是一定要做到，而其他彈性調整的部分，是一個指引。各界有不同的情況，有些也讓地方政府可以視各地不同的情形，來做相當的彈性調整。指揮中心也蒐集各方的資料，他也要求各部會就各地的業者、民情反映，「我們隨時調整、滾動檢討，到13日還有一點時間，我們會再做各方面的調整回應」。

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