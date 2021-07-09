台海軍情》雄三飛彈GPS擬改為美國軍規版 大幅提升精準攻擊戰力

雄三飛彈的全球定位系統採用的是美國商規版的GPS，傳出未來改配美國軍規版GPS的可能性相當高，屆時也將大幅提升雄三飛彈的精準打擊戰力。（圖：取自國防部臉書專頁）。

2021/07/09 14:06

〔記者羅添斌／台北報導〕我國軍方現役的雄風三型超音速反艦飛彈，由於攻擊速度極快，受到世界各國矚目，據相關人士透露，雄三飛彈的全球定位系統採用的是美國商規版的GPS，由於美方同意售台的MQ-9B海上衛士無人機丶岸置魚叉飛彈系統，配備的都是美國軍規版GPS系統，雄三飛彈未來改配美國軍規版GPS的可能性相當高，屆時也將大幅提升雄三飛彈的精準打擊戰力。

雄風三型超音速反艦飛彈系統為海軍艦艇丶岸置飛彈大隊的反艦武器主力，射程約在150公里左右，增程型雄三飛彈據傳已經通過作戰測評，有效射程可以達到250公里至300公里，最大射程傳出可達400公里，還傳出已有少量的小批量生產任務，但軍方對此都是不予置評。

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相關人士說，除了由中科院進行增程型雄三飛彈的研測任務之外，現役雄三飛彈也傳出將有戰力升級的空間。他指出，雄三飛彈的全球定位系統採用的是美國商規版的GPS，打擊精準度與軍規版還有一定程度的差距，不過，由於美方同意售台的MQ-9B海上衛士無人機丶岸置魚叉飛彈系統，配備的都是美國軍規版GPS系統，雄三飛彈未來改配美國軍規版GPS的可能性相當高。

立委林俊憲去年在立院審查國防部110年度預算時，曾詢問時任國防部長嚴德發，美國同意售台的MQ-9B海上衛士無人機丶岸置魚叉飛彈系統，是否都裝設有美國軍規版GPS？嚴德發當場答覆說有，林俊憲進一步詢問說：美國賣我們這兩種武器，是不是未來有可能把台灣也整合進美軍C4ISR（指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵察）的資料鏈裡？嚴德發回答表示，當然我們未來會爭取整個整合成資料鏈。

海軍司令部在臉書專頁上公佈海軍戰鬥系統工廠的介紹，也出現魚叉（左）丶雄二（右）及雄三（中）飛彈同框出現的畫面。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

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