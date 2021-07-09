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    千字文道別！酈英傑：雖然我將離開 但台灣不會離開我

    酈英傑強調，「雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我」。（資料照）

    酈英傑強調，「雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我」。（資料照）

    2021/07/09 13:03

    〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會處長酈英傑即將在七月離任，他今天以「酈英傑處長給台灣人民的道別信」的千字文，向台灣人民訴說自己對台灣的深厚感情。

    他表示，擔任AIT處長是他這輩子的榮幸，也讓他得以實現長期職業生涯中的抱負與理想；酈英傑並細數他對台灣的美好回應，他要「衷心地謝謝大家」；酈英傑也說，「雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我」，字句間透露他對台灣的深厚感情。

    酈英傑說，他19歲時第一次離開家鄉，就是來台灣，從那時起，台灣就成了交流與理解、探索與冒險的同義詞，台灣不僅有著讓人眼花撩亂的異鄉風情，也代表著意想不到的嶄新機會；他在這裡嘗試新奇的食物，如水餃和臭豆腐，並且學習如何在擠滿單車和機車的大街小巷穿梭自如，他一方面努力用粗淺的中文溝通，但同時他也發現，無論走到哪裡，迎接他的都是滿滿的親切友善與熱情好客。 

    酈英傑說，也因此在成為美國外交官後，能夠以台灣作為派駐海外的第一站，真是再適合不過了，畢竟，「是台灣首先點燃了我對亞洲、尤其是台灣的畢生興趣」，也激發他對跨文化理解和共享目標、外交工作的終身熱忱，之後他也曾派駐大中華區域的其他地點，但台灣經歷與回憶始終常存在他的心中；酈英傑說，最終他能以美國駐台最高層級外交官的身分回來這裡，可說是多年職涯的高峰，顯然這一生注定與台灣有著深刻的連結，或者也叫作「緣分」吧，才會讓他一次又一次不斷地回到台灣。

    酈英傑並說，常有人問他，為什麼這麼喜歡台灣，雖然他認為答案很明顯，但若要從個人與專業角度解釋，他通常會提到以下幾個領域：

    一、台灣兼具活力與穩定、進步與延承、還有創新與傳統；每次回到這裡，他都對台灣社會在各個方面日新月異的進步感到驚艷不已。台灣的民主更臻成熟，經濟益加蓬勃，環境保護更受關注，藝術文化發展也生生不息。

    台灣在許多最先進的科技產業上持續為全球創新樹立標竿，但與此同時，台灣的社會穩定和文化傳承依舊令人欽羨佩服。儘管生活充裕且形象良好，台灣人民卻依然謙虛樸實、平易近人。在台灣，最古老的傳統薪火相傳、歷久彌新。文化和歷史古蹟受到妥善的修復與保護；年輕人也可以學習代代相傳的書法技巧，接著再把作品秀在Instagram上。

    二、對美國來說，台灣正是共享利益與共享價值交集的典範。美台夥伴關係的重點在於確保科技發展能夠嘉惠、而非傷害雙方的經濟，科技突破則應被用於鞏固、而不是破壞雙方的原則。美台之間自由、多元、平等及透明等共享價值，時時激勵美台雙方努力在世界各地打造民主社會的韌性。而美台也持續尋求新的方式，為解決全球問題做出貢獻，這麼做不僅是因為能夠造福自己的人民，也是因為美台雙方相信，身為21世紀敦親睦鄰的好夥伴，就是該這麼做。

    三、每當他想到台灣、以及整體美台關係，總會想到希望、光明和成長。美台的情誼在過去40年來不斷拓展與茁壯。他相信每任處長都會同意，他們離開台灣時的美台夥伴關係，比起他們剛上任時都更上一層樓；同樣的，當他向AIT告別的那一天，他的心中將充滿肯定與成就感，因為他知道，美台夥伴關係比以往都更加深刻和強健，他也對自己能為美台關係今天亮眼的進展小有貢獻，而深感驕傲。

    酈英傑最後說，但比起這些事情，他更難忘的是台灣在生命中所留下的深刻印記。他永遠會記得在台灣度過的第一個聖誕節，還有第一個農曆新年；也永遠會記得台灣朋友的真摯與溫暖、教會同伴堅定的信仰、炎炎夏日來一碗芒果冰的沁涼、資源回收車沿街播放《給愛麗絲》的回音，還有巷弄中撲鼻而來的茉莉花香，這些都會是他畢生珍藏的美好回憶之一；酈英傑說，他會記得好友間的餐聚、充滿歡笑和故事的夜晚、以及一路以來受到過的無數的善意與關懷，更會永遠記得，是各位台灣朋友們，你們以各種不同的方式，讓他和家人的生命更加地豐盛美好。對此，他要衷心地謝謝大家。

    酈英傑強調，「雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我」。

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