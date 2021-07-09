台加藝文節溫哥華登場 濃濃台灣味

「2021台加藝文節」網上開幕政要雲集。（圖擷取自網路）

2021/07/09 07:09

〔本報特約記者張伶銖／溫哥華報導〕由台加文化協會主辦的第三屆「台灣加拿大藝文節」上周末連續三天於溫哥華熱鬧登場。多名加拿大政要出席開幕儀式，有的更表達對台灣的想念，聯邦保守黨國會議員黃陳小萍表示已打兩針疫苗，希望很快能夠到台灣旅遊，卑詩省自由黨省議員屈潔冰則希望很快能去拜訪台灣的親家。

受到疫情未散的限制，原應邀來溫哥華參展的台灣紙雕大師洪新富，及舞蹈家張逸軍等在台北的藝術家，改以錄製特別節目的方式共襄盛舉。由台灣彰化當地藝術家製作的台灣紫斑蝶及黃蝶大型燈籠則順利渡海前來，佈置在溫哥華藝術館大門前的廣場，代表蝴蝶自太平洋彼岸遠道飛來，傳達台灣家鄉的問候，並向世人問好。

請繼續往下閱讀...

參加「台加藝文節」開幕儀式的政要雲集，包括聯邦保守黨國會議員黃陳小萍、聯邦新民主黨國會議員關慧貞、聯邦新民主黨國會議員朱理民（Peter Julian）。在省議員方面，出席開幕儀式的有卑詩省新民主黨省議員也是台灣出生的康安禮、省議員陳葦蓁、姚君憲，省議員周行勵（Raj Chouhan），卑詩省自由黨省議員屈潔冰及省議員李耀華等人。列治文市長馬保定（Malcolm Brodie），本拿比市長侯邁豪（Mike Hurley）等有許多台裔人口居住的城市市長，亦在開幕儀式獻上祝賀。

國會議員黃陳小萍指出，2021年是非常特別的一年，國會的會議也改以在網上舉行。但她說，她現在已打了第二針疫苗，她應該很可能很快可以到台灣去旅行，體驗台灣的文化及藝術。她還說，有可能很快打電話給贊助這次活動的華航並訂機票。

省議員屈潔冰則提到她也想去台灣拜訪並探望親家。她說自己與台灣有深厚淵源，非常喜愛台灣文化。她年輕時曾在台灣留學工作，學習國語。她的女婿是台灣人，親家是知名前台灣籃球國家隊隊員和教練鍾枝萌。

卑詩省議員陳葦蓁是台中出生並成長的台灣女兒，她現在也是卑詩省兒童照顧省務廳長，她在開幕儀式代表省政府頒發「卑詩省台加文化交流日」的獎狀，肯定「台加藝文節」對促進台加藝術文化交流的貢獻。這也是「台加藝文節」第三次得到如此殊榮。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長陳剛毅致詞時提到，台加藝文節已邁入第3屆，感謝台加文化協會全體團隊的辛勤付出，為僑胞帶來為期3天滿滿的精彩活動，非常令人期待。他說，今年的活動新穎多元、節目豐富緊湊，向世人展示台灣及加拿大多元藝術文化之美。

「2021台加藝文節」節目豐富多元，除了在溫哥華展現台灣手工藝人精湛的技藝，並讓觀賞者與蝴蝶燈籠合影留念。線上活動有「台加音樂舞台」演出、「台灣觀光旅遊展」、「藝術家走廊」、「台灣電影院」等，全球觀眾都可免費進入多個線上活動平臺及展場，在家即可觀賞精彩表演。

令主辦單位感到欣喜的人，「台灣電影院」受到極大迴響，數百名在美國的台裔移民及對台灣電影有興趣的美國人均口耳相傳前來登記，並在線上等候觀賞5部講述原住民文化的優質電影，包括《只要我長大》、《巴克力藍的夏天》、《只有大海知道》、 《太陽的孩子》、《上岸的魚》。

獲邀在「台加音樂舞臺」演出的樂團均是樂迷熟悉，來自不同音樂領域的表演團體，分別是台裔音樂家Tom Kuo創立的溫哥華流行交響合唱團（Vancouver Pops Orchestra & Choir）、台灣二胡演奏家董籃帶領的溫哥華蘭韻樂團（Orchid Ensemble），以及世界之聲樂團（Sounds Global Ensemble）。更有曾擔任2018年藝文節藝術總監的張逸軍、金宇園掌中劇團、戊己劇團、泰雅原舞工坊、台灣揚琴樂團的預錄特別表演。

藝文節特別開闢「台灣觀光旅遊展」虛擬展場，觀眾可遨遊於各虛擬攤位，欣賞台灣美麗風光，彷彿到台灣的「虛擬旅行」，同時還能參加互動遊戲贏取獎品。觀光旅遊虛擬攤位則介紹台灣的文化、生態及單車主題旅遊，方便朋友來一趟「說走就走」的台灣旅行。

「藝術家走廊」系列邀請人在台灣，因為疫情無法親自到溫哥華參展的紙藝大師洪新富，與旅居大溫的台灣藝術家林漢章及張亦凱，透過影片展示作品並傳達創作理念。

「台加藝文節」的網上節目仍在進行，將進行至7月19日為止。詳情請上網。

聯邦保守黨國會議員黃陳小萍表示，已打完兩針疫苗，希望很快可去台灣旅遊。（圖擷取自網路）

卑詩省自由黨省議員屈潔冰說她的女婿是台灣人。（圖擷取自網路）

在「台加藝文節」台灣觀光展覽海報前駐足的旅加台僑。（攝影師Phil@philtered.frames拍攝並提供）

不同族裔的溫哥華市民經過都來與台灣蝴蝶合影。（攝影師Phil@philtered.frames拍攝並提供）

「2021 台加藝文節」主展覽場在溫哥華藝術館前。（攝影師Phil@philtered.frames拍攝）

FASCA義工與贊助活動的華航加拿大總經理張邱驊（穿藍色夾克者）與台加文化協會理事長林挺睦（後排右三）合影。（記者張伶銖攝）

林漢章（中）及張亦凱（右一）兩人不僅是參展藝術家也熱心幫助佈置遠到蝴蝶。（記者張伶銖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法