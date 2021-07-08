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    5大項國考 考選部拍板舉辦日期

    疫情降溫陸續復辦，考選部拍板7、8月5項國考日期。（資料照）

    疫情降溫陸續復辦，考選部拍板7、8月5項國考日期。（資料照）

    2021/07/08 20:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕考量疫情現況，中央流行疫情指揮中心今天宣布三級警戒延至7月26日，不過也適度鬆綁部分規定，而對於遭疫情打亂的各項國考，考選部今天也對7、8月5大項國考舉辦方式及日期正式拍板，並強調仍將加強各項防疫措施。

    考選部表示，國家考試攸關人民就業及各專業領域的人力增補，功能無可取代；惟在疫情緩解初期，為求謹慎，在聽取各界意見之後，部分醫事相關人員考試將採取「分梯次舉行」、「延長考試日期」、「增加試場數」等策略，以有效分散應考人流。

    考選部說明，基於上述策略的調整，除昨日宣布醫師第二階段考試應考人數僅1463人將如期於7月22日至23日舉行外，原訂7月下旬舉行的另2項醫事相關考試，將各自分為二梯次舉行，使每日考場人流及每試區及試場人數，皆大幅降低。同時由於前2項考試改為分梯次辦理，半數應考人將分流至8月應考，原8月舉行的3項國家考試也將延期舉行。

    在110年第二次專技醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、110年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試部分，原應考人數為1萬2000餘人，將按考試類科分2梯次舉行

    其中第一梯次為牙醫師第二階段、藥師第二階段、醫事檢驗師、醫事放射師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試，將如期舉行並延長1天，於7月24日至27日舉行，應考人數降為約5000餘人。而第二梯次則為醫師第一階段、牙醫師第一階段、藥師第一階段、物理治療師考試，總應考人數約6000餘人，考量無立即就業需要或單一類科人數較多，延期至8月13日至15日舉行。

    考選部表示，由於各考試類科均僅舉行1天或半天，每日應考人數將介於約800至1700人之間。另經過延長1天考試日程的安排，並增加洽借經認證的電腦化測驗試場，在14所試區舉行，使每天各試區應考人數降至平均百人左右，每間試場人數平均14人。

    在110年第二次專技中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試、110年專技心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、驗光人員考試部分，原應考人數約2萬8000餘人，將按考試類科分二梯次舉行

    其中第一梯次為護理師考試，基於醫療人力急迫性等，如期於7月31日舉行，考選部指出，該項考試應考人數約1萬5000人，同類科無法再分流，惟經擴大洽商學校出借考場，試區由15所學校增至22所學校，每試區人數由原本最多1600餘人，降為最多900人、最低180人；每試場使用座位亦降至3成左右，每間人數降至20人以下，與大學指考相同標準。

    至於第二梯次則為中醫師考試分階段、營養師、社會工作師、心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、驗光人員考試，應考人數約1萬3000人，延期至8月21日至23日舉行。

    而原訂8月份舉行之3項考試，包括110年公務人員司法官考試（第一試）、110年專技律師考試（第一試），延期至9月12日舉行；2項考試之第二試配合延期至11月13日至14日舉行。

    110年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、海岸巡防人員、移民行政人員考試及110年未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試，延期至10月30日至31日舉行。

    110年專技會計師、不動產估價師、專利師考試，延期至8月27日至29日舉行。

    考選部說明，如因考試日期延期舉行者，或無法參加疫情第三級警戒期間舉行之考試者，均可依考選部各項考試規費退費作業要點規定申請退費（。另各項考試的防疫應變計畫及防疫作業手冊將報請指揮中心同意後，即逐一對外發布最新消息，並通知應考人各項防疫措施。

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