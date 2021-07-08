中研院士劉遵義成港特首審查會成員 立委轟有損中研院聲譽

香港政府本月6日公布特首候選人資格審查委員會，名單成員中竟出現現任中研院院士劉遵義（圖右）。圖為劉遵義過去參與論壇的相關畫面。（資料照）

2021/07/08 14:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕香港政府本月6日公布特首候選人資格審查委員會，名單成員中竟出現現任中研院院士劉遵義。根據港府公布的新聞公報，資格審查委員會將就特首候選人、立法會議員候選人是否擁護基本法、效忠中共等條件做出審查意見書。

民進黨立委蘇巧慧受訪批評，由如此擁護中共的人士擔任我國中研院院士，不僅違背院士應負的國家忠誠義務、自由民主的普世價值，更有損中研院學術聲譽；無黨籍立委林昶佐強調，劉遵義與公開批評反送中運動的港大校長張翔，都是現任中研院院士，呼籲中研院應修訂院士相關辦法，除確保學術自由外，更應防止紅色滲透。

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今年3月，中國全國人大表決通過「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定」，修正香港選舉辦法，設立「香港特別行政區候選人資格審查委員會」負責審查特首候選人、立法會議員候選人與選舉委員會候選人是否符合愛國條件，效忠香港特別行政區；此次公布的委員會成員有政制及內地事務局局長曾國衞、民政事務局局長徐英偉、保安局局長鄧炳強；非官守成員則為梁愛詩、范徐麗泰、劉遵義等人。

蘇巧慧說，今年5月，她便曾呼籲中研院應藉由召開院士會議，重新檢討現行院士遴選辦法、建立院士退場除名機制，如今再傳出中研院院士劉遵義，不僅過去曾擔任中國政協委員、中投香港子公司董事長，有嚴重的利益衝突問題，這次更出任「香港特首候選人資格審查委員會」成員，被視為香港政府所認可的愛國者；蘇巧慧說，由如此擁護中共的人士擔任我國中研院院士，不僅違背院士應負的國家忠誠義務、自由民主的普世價值，更有損中研院學術聲譽。

蘇巧慧強調，雖然原定於7月初舉行的中研院院士會議因疫情延至明年召開，但中研院對於我國院士配合中共打壓港人人權，甚至恐有滲透國家安全疑慮的行為，應該要更積極的表態；蘇巧慧呼籲，中研院應站在支持民主人權的這一方，拒絕讓淪為威權政府幫兇的學者擔任院士，才能真正彰顯中研院捍衛學術自由與普世價值的決心。

無黨籍立委林昶佐說，港府已經成為中國壓迫香港民主的打手，香港特首雖有選舉，卻還要經過資格審查，是極大諷刺；林昶佐表示，劉遵義雖是香港人，但擔任台灣的中研院院士，卻身兼中國政協委員、如今又任香港特首的資審會成員，且在2004-2010任職香港中文大學期間，就有不少政治性作為遭到學生、校友反對，例如拒絕學生在六四21週年於校園中擺放民主女神像等，由此可見其爭議性。

林昶佐強調，從劉遵義到日前公開批評香港反送中運動的香港大學校長張翔，兩位都是中研院院士，其後續的發言與職位的選擇，恐怕會造成外界對台灣中研院的誤解，中研院應該修訂院士相關選舉規則及辦法，除了確保學術自由，更應防止紅色滲透

劉遵義1982年受聘為中研院第14屆院士，根據中研院網站，劉遵義現為香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授，過去也曾擔任香港中文大學校長。劉遵義過去曾被踢爆擔任中國政協委員。

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