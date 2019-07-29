3小時變有機肥！中研院士獨門酵素獲訂單 估每年5千億商機

2019-07-29 14:52

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院士楊秋忠領軍開發出獨門酵素，只要3小時就能快速把有機廢棄物轉換成有機肥，相關有廢棄物處理技術獲得京都念慈菴、泓橋環保等4家國內業者訂單，更將瞄準馬來西亞與印尼油棕廢棄物問題，估計每年有新台幣5000億元市場規模。

中研院士、中興大學土壤環境科學系教授楊秋忠申請科技部價創計畫所成立的「地天泰農業生技股份有限公司」，「創新快速有機廢棄物處理技術」的相關設備與環保酵素產品，宣布取得京都念慈菴、泓橋環保、隆來環保及新福綠地等4家國內業者訂單，預估每年有新台幣5000億元的市場規模，公司今天於台中工業區舉行核心酵素工廠落成啟用典禮。

為了解決目前產業界有機廢棄物無適當去處，造成不肖業者隨意倒棄、剩食流入市面產生食安漏洞、高額清運處理費及堆肥惡臭之鄰避抗議等問題，楊秋忠團隊開發出獨門酵素製作有機肥料，以酵素取代微生物的快速處理方式。

楊秋忠表示，有機廢棄物包含禽畜糞，生熟廚餘，食品廢棄物和枯枝落葉等，過去微生物處理有機廢棄物通常需要3個月以上的時間才能轉化成有機肥，但是透過他們開發的酵素，3小時就能轉化完成，是目前全球速度最快的技術。

楊秋忠說，他們技術叫做「TTT」，可以同時解決傳統堆肥過程中產生的惡臭、污水等環保問題，又能提供快速產生的有機肥料，達到零污染的製程，去年成立地天泰農業生技股份有限公司，已獲國內外投資人青睞成功募資新台幣3億元，今年又獲選為2019台灣科技十酷新創企業。

科技部指出，這次地天泰公司又獲得4家業者訂單，將協助京都念慈菴解決中藥渣問題，並協助處理泓橋環保、隆來環保及新福綠地的廚餘等有機廢棄物，除了上述應用外，該技術也能用於製藥廠、食品加工廠、屠宰場、餐廳、造紙廠、污泥處理等，未來更瞄準馬來西亞及印尼每年累積上億公噸，無法處理的油棕廢棄物問題，預估每年有新台幣5000億元的市場規模。

科技部司長邱求慧表示，價創計畫協助學界具潛力技術進行商業化，截至目前為止已有12件個案出場成立新創公司，向國內外投資人成功募資金額合計已超過12.5億元，台灣學界蘊藏許多具市場潛力的技術成果，可望成為產業解決現有問題的良藥，並帶動創造更多社會效益。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法