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    台海軍情》反制共軍直升機突襲 陸戰隊DMS刺針飛彈防空戰備演練

    DMS雙聯裝刺針飛彈系統機動性強丶精準度高，是反制敵軍戰機丶直升機突襲作戰的利器。圖為海軍陸戰隊官兵先前進行雙聯裝刺針飛彈實彈射擊畫面。（圖：軍聞社提供）

    DMS雙聯裝刺針飛彈系統機動性強丶精準度高，是反制敵軍戰機丶直升機突襲作戰的利器。圖為海軍陸戰隊官兵先前進行雙聯裝刺針飛彈實彈射擊畫面。（圖：軍聞社提供）

    2021/07/08 10:07

    〔記者羅添斌／台北報導〕中共近期擴建福建沿海直升機基地，學者憂心可能作為對台採取斬首及突襲行動使用，海軍陸戰隊近日就進行防空戰備演練，出動DMS雙聯裝刺針飛彈丶檞樹飛彈車，模擬外島及台灣本島的要塞港口遭到敵方戰機丶直升機突襲時，由陸戰隊機動快速的進行反制作戰。

    DMS雙聯裝刺針飛彈的射程為4公里到4.8公里，檞樹飛彈射程則為8公里，依據軍方規劃，雙者的交互運用，可形成「火網重疊」、「縱深防禦」，達到「重層攔截」的防護效果，以確保國軍泊港艦艇及碼頭周邊設施安全。

    據了解，由於海軍的檞樹飛彈（陸戰隊使用）丶海欉樹飛彈（艦艇使用）先前都因為超過壽期，基於現階段還沒有可以取代的飛彈系統，海軍被迫要繼續使用老舊飛彈，還分階段將大批海欉樹丶檞樹飛彈送往美國進行延壽工程，自2020年起分批送到美國，逐批返國繼續服役擔任戰備任務。

    海軍司令部近日在臉書專頁上，發佈了陸戰隊進行防空戰備演練的相關畫面，並可發現就是由DMS雙聯裝刺針飛彈丶檞樹飛彈車擔綱。其中，DMS雙聯裝刺針飛彈不僅由陸戰隊配備，目前在陸軍的金門丶馬祖及澎湖防指揮部，都已配備機動性高的DMS雙聯裝刺針飛彈，對於共軍可能採取的直升機突襲作戰，具有相當高的反制作戰效益。

    至於我國向美方採購的人員攜行式（肩射式）刺針飛彈，全案總計台幣133.7億元，原訂2024年開始交貨，但因為海軍丶陸軍是先後與美方簽署發價書，美方已決定並且知會台灣，要將海軍案與陸軍案兩案合一，並與我方在今年12月份前重新議價簽約後，才會決定人員攜行式刺針飛彈的最新交貨時程。

    海軍陸戰隊進行防空戰備演練，出動DMS雙聯裝刺針飛彈系統，模擬反制共軍以戰機丶直升機對台突襲。圖中操作DMS的陸戰隊官兵，是坐在DMS基座的座椅上操作進行追蹤丶瞄準。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

    海軍陸戰隊進行防空戰備演練，出動DMS雙聯裝刺針飛彈系統，模擬反制共軍以戰機丶直升機對台突襲。圖中操作DMS的陸戰隊官兵，是坐在DMS基座的座椅上操作進行追蹤丶瞄準。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

    DMS雙聯裝刺針飛彈系統，射程為4公里到4.8公里，與檞樹飛彈車交互使用，可形成「火網重疊」、「縱深防禦」，達到「重層攔截」的防護效果，確保國軍泊港艦艇及碼頭周邊設施安全。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

    DMS雙聯裝刺針飛彈系統，射程為4公里到4.8公里，與檞樹飛彈車交互使用，可形成「火網重疊」、「縱深防禦」，達到「重層攔截」的防護效果，確保國軍泊港艦艇及碼頭周邊設施安全。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

    檞樹飛彈射程為8公里，先前因為已屆壽期，軍方分批將其送往美國進行延壽工程，並已逐批返國繼續服役。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

    檞樹飛彈射程為8公里，先前因為已屆壽期，軍方分批將其送往美國進行延壽工程，並已逐批返國繼續服役。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

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