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    首頁　>　政治

    友邦海地總統遭暗殺身亡 暫不影響我邦交

    我國加勒比海友邦海地總統摩依士（Jovenel Moise）在官邸遭暗殺身亡。（路透）

    我國加勒比海友邦海地總統摩依士（Jovenel Moise）在官邸遭暗殺身亡。（路透）

    2021/07/07 19:18

    首次上稿 18:44
    更新時間 19:18

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我國加勒比海友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）在官邸遭暗殺身亡，海地總理喬塞德（Claude Joseph）已證實此事。據了解，我與海地邦誼暫時不受影響。

    外交部推文表示，我方對摩依士總統遇刺和第一夫人受傷深感震驚和悲痛。台灣政府和人民譴責這種毫無意義的暴力，並在此艱困時刻和海地站在一起。

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