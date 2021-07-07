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    首頁　>　政治

    議事廳人數管制 南市議會7/13起復會

    南市議會大廳設置體溫偵測器，所有與會議員、市府官員及議會人員都應配合量體溫、實聯登記、全程配戴口罩，才能進入。（記者蔡文居攝）

    南市議會大廳設置體溫偵測器，所有與會議員、市府官員及議會人員都應配合量體溫、實聯登記、全程配戴口罩，才能進入。（記者蔡文居攝）

    2021/07/07 17:02

    〔記者蔡文居／台南報導〕目前國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）每日確診人數下降，疫情漸趨穩定，台南市議會在經過黨團協商後，若疫情持續穩定，將自7月13日起，恢復中斷將近2個月的定期會。

    議長郭信良表示，經過召團協商後，由於目前國內疫情漸趨穩定，7月12日三級警戒若調降後，市議會將自7月13日起恢復開議。目前台南市議會各項防疫措施都已齊備，也將盡速召開程序委員會，讓市府緊急的提案能在本會期得以審查。

    郭信良說，為符合中央防疫規定，與會議員、市府官員及議會人員，都應配合量體溫、實聯登記、全程配戴口罩及保持社交距離。另外，除市府列席官員可進入議事廳，各局處府會聯絡人限1名進入備詢室，其他官員及議員助理，需留在1樓洽談區，以避免群聚風險。

    市議會表示，南市議會自5月17日起順延市政總質詢議程，因此7月13日將由林志聰、郭清華及蔡秋蘭等3位議員分別進行市政總質詢，第5次定期會預定在7月21日下午進行三讀議案第一讀會，8月18日進行三讀議案第2、3讀會，8月19日閉幕。

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