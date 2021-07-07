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    北市議會直播網被中國滲透？！議員驚見一排簡體字搜尋結果

    黃郁芬稍早於臉書指出，北市議會的直播網站，丟上Google搜尋，出現了像是「鹤壁毛皮总公司」等數個繁體字的搜尋結果，疑似遭中國滲透。（圖翻攝自台北市議員黃郁芬臉書）

    黃郁芬稍早於臉書指出，北市議會的直播網站，丟上Google搜尋，出現了像是「鹤壁毛皮总公司」等數個繁體字的搜尋結果，疑似遭中國滲透。（圖翻攝自台北市議員黃郁芬臉書）

    2021/07/07 13:11

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市議會議場直播網站被中共「資訊戰滲透」？無黨籍台北市議員黃郁芬稍早於臉書發文指出，只要在google搜尋台北市議會的議場直播網站，竟搜出來「滿滿都是簡體字！！！」，她籲台北市政府資訊局，盡速針對這個狀況進行調查。

    黃郁芬稍早於臉書發文表示，只要在Google搜尋「video.tcc.gov.tw」、也就是搜尋台北市議會的議場直播網站，搜尋結果竟然顯示「滿滿都是簡體字」，像是比如「鹤壁毛皮总公司」、「资阳金属制造有限公司」、「嘉兴通用设备制造服务中心」等等，每一筆搜尋結果的網頁內容簡介，都是意義不明的簡體字公司名稱。

    黃郁芬提到，她立刻找了資安從業人員的朋友協助查看網頁，經初步查看發現，北市議會的直播網站很可能遭到入侵，大幅竄改程式碼、插入上述這些簡體文字，推測可能是為了進行SEO的惡意利用，簡單來說，就是藉由該議會直播網的搜尋結果，來提升這些公司的搜尋能見度，從簡體字結果來看，極可能是「來自中國的入侵者」。

    黃郁芬分析，既然入侵者可以竄改程式碼、塞入無關的字詞，那入侵者是否還有取得其他權限？除了議會的直播網站之外，議會主網站也在同一個網域，那入侵者是否能夠進入議會網站、取得議會網站內部資訊、甚至是「竄改議會網站內容」？

    黃郁芬呼籲，議會應協請市府資訊局盡速調查，同時邀請外部專業資安團隊通盤檢視市議會與市政府各個網站、進行滲透測試，確保其他網站沒有類似的資安威脅，畢竟「資安即國安」，議會必須重視此狀況的嚴重性，並找出對策，勿讓類似事件重演。

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