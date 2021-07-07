高市議會何時復會？綠建議8月初、藍與無盟盼儘快

高市議會本次定期大會4月9日開幕，原排定會期至6月16日、為期70天，因為疫情警戒，自5月17日宣布停會至今，會議進度到總質詢的第2天。（記者王榮祥攝）

2021/07/07 14:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕「微解封」討論熱絡，停會中的高市議會也開始評估最佳復會時間，民進黨團昨開第一槍、建議8月初再復會，國民黨團跟無黨團結聯盟則認為拖到8月太晚，只要條件可以、就應儘早恢復開議。

高市議會本次定期大會4月9日開幕，原排定會期至6月16日、為期70天，因為疫情警戒，自5月17日宣布停會至今，會議進度到總質詢的第2天。

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鑒於疫情稍微趨緩、微解封討論熱絡，各黨團也開始關注復會可能時間，民進黨團總召鄭光峰昨第一個表態，建議8月初再復會，讓高雄市政府有更多時間做好防疫、也做好開會準備。

國民黨團總召童燕珍則指出，按照過往大會議程，下半年度會議在9月中下旬會召開，上半年度的會議若到8月初再開、實在晚了一點，她認為如果中央決定解封且條件許可，應該儘早復會。

童燕珍強調，國民黨團當然會希望市府把防疫工作做好，但目前看來南部情況還可以，而總質詢每天也只有半天，開會時各局處可由副局長先執行防疫，下午後仍有時間可調度，應該不會影響防疫。

無黨團結聯盟總召朱信強也覺得8月初太晚，開完不久、又要接著開下半年度會議，且現階段有許多防疫相關議題需跟市府討論，如果可以、應該早點開。

童燕珍說，經與議長曾麗燕討論，初步決定先看中央做法、7月12日召開政黨協商。

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