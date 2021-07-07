台灣退役中將祝賀中共建黨百年 立委批：百年臨演

中共統戰部今刊登一則訊息，宣傳台灣各界人士向中國共產黨成立100週年致賀，其中包含前國防大學陸軍指參學院院長、中華民族抗日戰爭紀念協會理事長「備役中將」黃炳麟，及台灣多個小黨，表達了慶祝中共建黨百年，期盼兩岸統一之意。（翻攝統戰部官網）

2021/07/07 16:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共統戰部今日刊登一則訊息，指台灣各界人士向中國共產黨成立100週年致賀，其中包含前國防大學陸軍指參學院院長「退役中將」黃炳麟，以及台灣多個小黨，表達慶祝中共建黨百年，期盼兩岸統一之意；民進黨立委批評，這些人就是「百年臨演」，就好像婚喪喜慶會有的孝女白瓊、舞龍舞獅一樣，一定會出來的「政治表演團體」。

據新華社報導，國際洪門中華總會主席劉沛勛向中共致賀表示，「為了促進國家的統一，為了實現中華民族的偉大復興，國際洪門中華總會全體成員將一本初心、義無反顧地奮鬥，以最大的貢獻慶祝中國共產黨成立100週年」。

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曾擔任國防大學陸軍指參學院院長、現任中華民族抗日戰爭紀念協會理事長「退役中將」黃炳麟也向中共表示，「回望中華民族艱苦發展歷程，堅定圖強奮鬥意志，深信兩岸中華兒女必將和衷共濟、團結向前，在偉大抗戰精神激勵下，創造璀璨未來，造就人民福祉」。

訊息指出，包含台灣中華婦女黨主席、台灣中華新住民黨主席翁世維、中華青年交流協進會理事長李鳳萍、中華兩岸新家庭協會理事長蔣明霞等團體和人士，也以不同形式對中共建黨百年表示祝賀，「期待祖國統一，中華民族偉大復興」。

民進黨立委何志偉今日受訪批評，這些人就是中共建黨百年的「政治表演團體」之一，就好像婚喪喜慶會有的孝女白瓊、舞龍舞獅一樣，一定會出來跑龍套講這些話，一點都不會令人意外，既然表演完了可以下去領500。

何志偉指出，中共統戰部用這些台灣人在做大內宣，受眾是共產黨員及中國人民，台灣民眾現在忙著防疫，沒空理會中共百年黨慶，也沒有人會相信這些「百年臨演」。

據了解，黃炳麟為陸軍官校60年班、國防管理學院後勤管理碩士。曾任陸勤部參謀長、陸後勤司令部副司令，國防大學陸軍指參學院院長。今年4月他曾以中華民族抗日戰爭紀念協會理事長「退役中將」身分率團拜訪退輔會基隆榮服處；國際洪門中華總會過去曾在台北舉辦「台灣各界促進和平統一大會」的統戰活動。

前國防大學陸軍學院院長黃炳麟曾於2019年出席在中國廣西舉辦的「第三屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」開幕式並致詞，會中還有國台辦官員發表促統大論，引發台灣社會質疑。（取自網路）

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