國台辦稱已助數千台人打疫苗 陸委會：不會收到統戰效果

中國國台辦宣稱，中國駐泰國、緬甸、越南等國使館已安排數千名海外台人打疫苗。陸委會強調，對台作為事事進行政治包裝的統戰思維，不會收到統戰效果。（資料照）

2021/07/06 20:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國政府推出為海外中國公民接種武漢肺炎疫苗的「春苗行動」計劃，將台灣人納入可享同等待遇施打疫苗。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天宣稱，中國駐泰國、緬甸、越南等國使館，已安排「數千名」海外台人接種科興疫苗；陸委會強調，對台作為事事進行政治包裝的統戰思維，不會收到統戰效果。

朱鳳蓮指出，已協助數千名海外台人施打科興疫苗，並且提供全方面抗疫協助，「祖國」會是他們最堅強的後盾，會盡最大力量幫忙。

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朱鳳蓮更說，除了協助施打疫苗，也會透過各種渠道提供台人全方位的抗疫協助，像是發放防疫包、安排返國航班等。「兩岸一家親」理念，在疫情期間替海外台人「辦實事、做好事、解難事」，做他們最堅實的後盾。

對此，陸委會表示，COVID-19疫情蔓延全球，民眾無論在國內或國外接種疫苗，都是為維護健康及配合防疫。中方將提供疫苗接種連結到祖國後盾、兩岸一家親的說法，只是凸顯其一貫將人民健康安全事務也用於大外宣，以及對台作為事事進行政治包裝的統戰思維，陸委會覺得既無必要，也不會收到統戰效果。

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