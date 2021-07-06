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    柯文哲批第七類是特權 黃偉哲：不能因壓力就向特權低頭

    黃偉哲表認為只有台北先好起來，台灣才能整個好起來，希望柯文哲市長認真做好防疫工作，讓台灣早日解封。（南市府提供）

    黃偉哲表認為只有台北先好起來，台灣才能整個好起來，希望柯文哲市長認真做好防疫工作，讓台灣早日解封。（南市府提供）

    2021/07/06 20:48

    〔記者王姝琇／台南報導〕台北市長柯文哲日前批中央開放接種疫苗第七類優先人員是「製造特權」，台南市長黃偉哲回應砲轟「全台都在忍你」；柯文哲今天（6日）受訪時自稱能理解黃偉哲內心的焦慮，仍強調武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗分配數是「中央決定」的。對此，黃偉哲下午表示，第七類施打對象不會是特權，台北市為了操作施打率，放任醫療院所特權施打疫苗，才叫特權。

    黃偉哲強調，縣市首長在防疫上都有壓力，「但不能因為壓力就向特權低頭，如同台北市過去為了操作施打率，允許好心肝、振興醫院特權施打疫苗，甚至強塞疫苗給合約診所，諸如此類的行為才叫特權。」他說，疫苗第七類施打對象，不會成為關說對象，也不會是柯文哲市長口中的特權對象，因為他們是由中央造冊列管通知，是讓國家能夠正常運轉的大小齒輪，因此第七類也稱作「國家關鍵基礎建設及高風險接種人員等專案對象」。

    黃偉哲說，軍警憲兵不是特權，國安人員不是特權，幼托人員，國小、國中、高中老師不是特權，倉儲運輸業的司機大哥大姐也都不是特權。他們守護國家，教育我們的子女，維持社會正常的運作，如此重大的責任，哪裡來的特權？

    黃偉哲表示，作為台南市長，儘管台南市的疫苗非常吃緊，但他仍贊同讓台北市的第七類對象優先施打，因為只有台北先好起來，台灣才能整個好起來，希望柯文哲市長認真做好防疫工作，讓台灣早日解封。

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