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    黃偉哲嗆柯P「全國都在忍」 臉書遭網友出征互嘴炮

    針對台北市長柯文哲批評「國家製造特權疫苗」，台南市長黃偉哲（圖）不以為然，反回嗆柯疫調做不好，「全國民眾都在忍」。（記者洪瑞琴攝）

    針對台北市長柯文哲批評「國家製造特權疫苗」，台南市長黃偉哲（圖）不以為然，反回嗆柯疫調做不好，「全國民眾都在忍」。（記者洪瑞琴攝）

    2021/07/06 10:39

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對台北市長柯文哲批評「國家製造特權疫苗」，台南市長黃偉哲昨日回嗆柯疫調做不好，「全國民眾都在忍」，結果其臉書被網友「出征」，迄今留言持續灌爆近3千則，相互叫陣熱烘烘。

    超過上萬名網友按讚，紛紛留言說：「感謝黃市長說出我的心裡話，從頭到尾都是柯文哲在挑起戰端，嗆回去只是剛好而已」、「台北市長是最大特權，全台陪柯文哲坐牢」、「一句話嗆爆，台南阿哲完勝台北阿哲」、「您嗆的太好了！替多少台灣人，出了一口怒氣。篩檢，匡列，隔離，都在擺爛的那個人。真的忍很久了」。

    高雄市議員黃捷也上來留言「講出南部人心聲！沒有人想要染疫，我們願把疫苗先讓給台北，是基於同島一命，希望台北好，大家才能好。結果台北柯市長竟如此缺乏同理心，令人氣憤難平」。

    不過，也引來不少網友挺柯，轟罵政府、批評黃偉哲：「疫苗夠的話，哪還需要分類呀」、「你應該噴中央怎麼搞疫苗那麼慢，才對吧」、「所有的爭吵都是因為疫苗不足，越南都能買到，為什麼台灣買不到？執政黨加油吧」、「為了博版面蹭到柯文哲去了」、「講出這種挑撥對立的話，實在很不恰當」。

    網友則回嗆說，「越南到6月中拿到3、4百萬疫苗，都還在缺貨，你沒看新聞嗎？你說話的樣子，好 " 柯文哲" 喔...給你拍拍手」、「需要聲量的一直都是柯p啊，所以他才會擺爛」、「推『好心肝才是特權』」、「黃市長不是嗆，他實話實説，也講出大多人的心聲」、「柯文哲就是為了掩飾好心肝的荒謬，一直再抹黑其他事件轉移焦點。並且在疫苗陸續到位反彈降低後，積極吸收反民進黨的情緒，只為了延續拉抬個人政治聲量」。

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    第7類疫苗施打優先對象。（擷自臉書）

    第7類疫苗施打優先對象。（擷自臉書）

    高雄市議員黃捷上黃偉哲臉書留言「講出南部人心聲」。（擷自黃偉哲臉書）

    高雄市議員黃捷上黃偉哲臉書留言「講出南部人心聲」。（擷自黃偉哲臉書）

    黃偉哲說出「全國民眾忍很久」，也有網友出征，反批評是因疫苗不夠。（擷自臉書）

    黃偉哲說出「全國民眾忍很久」，也有網友出征，反批評是因疫苗不夠。（擷自臉書）

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