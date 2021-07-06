藍營「AZ特戰隊」紅到日本！陳子瑜：在原作中是一群廢物

國民黨中靠特權接種疫苗的「AZ特戰隊」被日媒報導。（圖取自日媒「東洋經濟」）

2021/07/06 20:56

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〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高層人物頻傳利用特權施打AZ疫苗，事件發酵也直接「紅」到日本，被日媒報導比喻為「AZ特戰隊」，在接種疫苗事件上彰顯了台灣的「特權意識」。對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜表示，為什麼國民黨的「AZ特戰隊」會紅到日本去？因為日本原著中，這五個原型人物正是一群廢物。

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日媒《東洋經濟》今日報導刊出一幅台灣政治諷喻的哏圖「AZ特戰隊」，配圖則是五名疑似透過特權，已經施打AZ的藍營代表人士，包含連戰、賴士葆、丁守中、黃昭順，及張榮味，五人以搞笑的姿勢組成戰隊模樣，稱為「AZ特戰隊」。

《東洋經濟》指出，藍委賴士葆則在審查預算時，多次批評執政黨購買疫苗，但實際上，賴士葆卻已經運用特權接種了AZ疫苗。另外，也特別提到，在日本宣布要提供台灣AZ疫苗時，前藍委張顯耀說「日本若真心捐贈，請捐贈BNT或是莫德納，台灣不要撿日本國人不要的AZ」，更在社群平台上批評「台灣人是疫苗乞丐」。

對此，陳子瑜今日在臉書發文表示，《東洋經濟》這則針對國民黨人士「嘴巴罵AZ，身體打AZ」的觀察，之所以會挑上「AZ特戰隊」哏圖作為配圖的最主要的理由，在於這正是「日本動漫文化的台灣化」，並且非常精準地呼應了日本原版的含義「一群廢物」。

陳子瑜指出，這張圖典故源自於日本知名漫畫《七龍珠》中的「基紐特戰隊」，成員號稱是集結全宇宙菁英戰士中的菁英。結果一上陣，沒多久就被主角群的悟空跟達爾瞬殺，在「最廢對手排行榜」中擁有非常強大的競爭力。

陳子瑜表示，「這就是為什麼，日方會特別青睞這張『二創作品』的原因，不只是有著文化上的親近感，也是非常精準的將原著角色的特質，對照到以這五個藍營人士為代表的國民黨身上啊！」

台灣基進新聞部副主任陳子瑜。（圖取自陳子瑜臉書）

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