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    提案召開臨時會明將表決 國民黨嗆民進黨：可憐可悲

    立法院國民黨團今批評，民進黨團不只擋疫苗、擋公投，杯葛到底，並準備在明天立法院談話會以多數暴力予以否決，真是「可憐、可悲」。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

    立法院國民黨團今批評，民進黨團不只擋疫苗、擋公投，杯葛到底，並準備在明天立法院談話會以多數暴力予以否決，真是「可憐、可悲」。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

    2021/07/06 16:15

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團提案召開臨時會處理「公民投票法部分條文修正草案」，立法院明將召開談話會，預計上演表決戰，國民黨團今批評，民進黨團不只擋疫苗、擋公投，杯葛到底，並準備在明天立法院談話會以多數暴力予以否決，真是「可憐、可悲」。

    對於立法院明談話會處理是否召開臨時會，國民黨團表示，對不顧百姓死活、阻擋公投、阻擋台灣民主向前邁進的民進黨政府及民進黨團，表達最強烈的抗議及讉責。

    國民黨團表示，黨團提案召開臨時會，要求補正「公投法」，就是要把「公投法」的缺漏補正，四大公投案此次延期，「公投法」未有明確法律規範、若12月疫情再次生變，公投可能就此被民進黨政府没收。因此國民黨團提案修法，主張將儘速補正「公投法」納入「不在籍投票」，就是避免跨縣市人員流動，讓公投可順利投票，為國家建立可長可久的制度。

    國民黨團批評，民進黨團今天緩不濟急、找理由，就是想封殺不在籍投票。就是要把超過7成支持反萊豬、反暫停三接工程的民意當塑膠、把中選會當橡皮圖章，更不敢提中選會提出的「不在籍投票法草案」被行政院冰凍整整超過1年。不敢面對廣大民意、只想利用國會多數抵抗民意。

    國民黨團說，他們要向民進黨立委說一句：「可憐、可悲！」除了擋疫苗、擋普篩、擋普發現金、擋臨時會、擋補正「公投法」、擋不在籍投票，為草菅人命的政府擦脂抺粉外，還會做什麼？還能做什麼？

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