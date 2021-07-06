推公投不在籍投票是為了延伸到大選 朱立倫：有錯嗎？

國民黨前主席朱立倫。（資料照）

2021/07/06 15:42

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨推動公投不在籍投票，遭立院民進黨團總召柯建銘質疑國民黨是想將通訊投票延伸到之後的總統、立委選舉等，國民黨前主席朱立倫今反問「有錯嗎？」全世界115個國家選舉本來就可以不在籍投票，再拖下去是為了哪種政治算計？

原訂8月28日的公投因疫情而延期，朱立倫拋出不在籍投票議題，國民黨團在立法院提案召開臨時會討論，柯建銘認為，國民黨是假不在籍投票之名，行通訊投票之實，想將通訊投票延伸到之後的總統、立委選舉等。

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對於柯建銘的說法，朱立倫今受訪時批評，民進黨執政最大的特色就是找千百個理由來拒絕推動不在籍投票，而他已經推動將近8年了，公投法源上本來就可以不在籍投票，找任何理由去推托都不應該。

朱立倫說，柯建銘認為國民黨是藉口要來推動大選不在籍投票，這「有錯嗎？」全世界115個國家選舉本來就可以不在籍投票、移轉性投票，一定要讓所有年輕朋友非得要回到戶籍地投票的道理嗎？應該問柯建銘，再拖下去是為了哪種政治算計？

對於同樣因疫情遭延期的國民黨主席選舉後續時程，朱立倫指出，現在一切以防疫優先，不要讓國民黨的社會觀感不好或有政治紛擾，就按照中常會的決議，等到降為二級警戒後再來討論。

朱也表示，他不會有任何黨主席選舉延期對誰比較有利的思考，只要國民黨能夠真正代表民意、反應民意，讓國民黨的民調或聲望能繼續向上提升，才是最高的目標。

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