藍促不在籍投票 李進勇：今年絕對來不及

國民黨立委今日拜會中選會主委李進勇。（立法院國民黨團提供）

2021/07/05 12:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中選會委員會7月2日決議將原訂8月28日舉辦的公投延期，立法院國民黨團今日赴中選會拜會中選會主委李進勇，針對公投、罷免投票及不在籍投票等交換意見。李進勇表示，中選會去年已將修法草案送至行政院審查，但由於涉及作業辦法訂定、工作人員訓練等，需要半年左右的時間，因此今年絕對來不及。

由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情緣故，中選會今年7月2日舉行委員會，確定將原訂8月28日舉辦的重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選等4項公投案延至12月18日辦理。至於台中市第二選區立委陳柏惟罷免投票案，則待7月16日召開委員會，討論是否延期舉辦。

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針對公投、罷免投票等議題，立法院國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍等人今日赴中選會拜會李進勇。鄭麗文表示，她們希望12月18日能順利投票，但若無法進行該如何應處？政府機關應儘速將法令修訂完備，否則法條沿用會有很大爭議。另外，不在籍投票的法規也應完備，由於中選會相關修法草案已送至行政院，同時希望立法院能召開臨時會，完備公投制度。

李進勇表示，中選會曾將公投的不在籍投票相關修法草案，送至立法院審查，卻因立法院屆期不連續，各界意見太多難以整合，也有待進一步溝通。選務機關支持不在籍投票，但牽涉電子投票、提前投票、代理投票、通訊投票等問題，美國去年舉辦總統大選時，此議題也備受討論，因此尚需時間討論與醞釀達成共識。

李進勇表示，「公投法」訂定的不在籍投票，會選擇最穩當的「移轉投票」方式進行，避免人口流動，中選會去年5月已將修法草案送至行政院審查，並依程序送至立法院。但他也要向國民黨立委們報告，「（今年底公投）絕對來不及」，因為根據流程，尚須確立作業辦法、工作人員訓練等，至少需要半年時間。

至於陳柏惟罷免投票案，李進勇重申，中選會將在7月16日召開委員會，討論是否延期，並沒有預設立場。

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