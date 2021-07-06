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    公投不在籍投票 中選會力拚後年實施

    國民黨立委昨拜會中選會主委李進勇。（立法院國民黨團提供）

    國民黨立委昨拜會中選會主委李進勇。（立法院國民黨團提供）

    2021/07/06 05:30

    〔記者涂鉅旻、謝君臨、林良昇／台北報導〕受武漢肺炎本土疫情影響，中選會七月二日決議，原訂八月廿八日舉辦的四項公投案將延至十二月十八日進行，國民黨則呼籲，「不在籍投票」能同步於年底公投時上路。中選會主委李進勇昨表示，雖然相關修法草案正在行政院審查，但配套建立需要半年時間，今年絕對來不及，中選會將力拚下一次公投、二○二三年能夠實施。

    立院國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍等人赴中選會拜會李進勇，針對公投、不在籍投票、罷免投票等交換意見。鄭麗文表示，國民黨期盼今年底能順利公投，但仍希望政府儘速完備法令，避免法條沿用爭議。另，由於「公投法」明定公投得以實施不在籍投票，實施方式另以法律定之，期盼中選會儘快建立制度。

    李進勇表示，中選會支持不在籍投票，但此事牽涉電子投票、提前投票、代理投票、通訊投票，美國去年舉辦總統大選時，此議題也備受討論，因此尚需時間討論、達成共識。

    李進勇表示，「公投法」規範不在籍投票，將選擇「移轉投票」模式，避免人口流動，中選會去年已將修法草案送至行政院審查，但「（今年底）一定來不及」，因為還有其他作業，將相關作業辦法的機制建立，就需要半年時間。且除了紙本申請不在籍投票，還要建立線上申請系統、工作人員訓練，「今年絕對來不及」。若立法進度順利，很希望下一次公投、二○二三年時能夠實施。

    國民黨團昨提案，從七月七日至七月十六日召開第十屆第三會期第二次臨時會，審議「公民投票法部分條文修正草案」，擬增訂「不在籍投票」相關條文。立法院長游錫堃今將召集朝野黨團協商。費鴻泰呼籲民進黨捐棄成見，讓臨時會能召開。

    國民黨提案召開臨會修法

    柯建銘：下會期再好好審

    民進黨團總召柯建銘則表示，應立專法在下會期的委員會好好審議，不贊成開臨時會處理該案；柯認為，真的要完成立法，再加上後續的行政流程，沒有一年以上的時間做不到，國民黨恐藉此達到其他政治目的。

    柯建銘表示，國民黨團所提的草案中，最大的問題在於裡面藏著「通訊投票」的相關條文，而「通訊投票」恐讓投票的秘密性出問題，進而引發賄選等疑慮，其中是否包藏禍心，國民黨應清楚說明立法目的。

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