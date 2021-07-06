立院臨時會處理不在籍投票無共識 朝野明談話會表決

立法院長游錫堃今召集朝野黨團，協商是否召開臨時會處理「公民投票法部分條文修正草案」。（記者謝君臨翻攝）

2021/07/06 12:36

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今召集朝野黨團，協商是否召開臨時會處理「公民投票法部分條文修正草案」，國民黨團主張，4項公投案受疫情影響延期，後續狀況不確定，應完善不在籍投票規定，但民進黨團認為應以專法定之，下會期在委員會審慎討論，由於朝野無法達成共識，游錫堃裁示全案明於談話會處理，預計上演表決戰。

國民黨團昨提案，從7月7日至7月16日召開為期10天的第10屆第3會期第2次臨時會，審議公投法修正草案。游錫堃今召集朝野黨團協商。

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國民黨團總召費鴻泰表示，5月中旬起受疫情影響進入三級警戒，7月12日之後會否做某種程度的開放或鬆綁，都不確定，中選會引用選罷法，將原訂於8月28日舉行的4項公投案延期，應利用機會，完整檢視公投法不在籍投票規定。費強調，新加坡等國也是用移轉投票或通訊投票方式，台灣難道這麼落後？

民眾黨團總召邱臣遠指出，我們主張召開臨時會，細緻完善公投法，中選會因疫情延長公投時間，但不能預設12月疫情如何，應超前部署，早做晚做都要做，還是要做細部完善，基本上只要把移轉投票部分確定，沒那麼複雜。

時代力量黨團總召邱顯智說，公投法第25條規定，主管機關辦理全國性公投，得以不在籍投票方式為之，問題是現在沒有法律，公投延後還是要辦，必須要有法律來處理，應召開臨時會進一步完備相關法制。

民進黨團總召柯建銘表示，國民黨團的草案內容，有關公投延期明確化，目前的法源是夠的，其他大部分在講「通訊投票」，為何我們反對召開臨時會，因為主張以專法處理「不在籍投票」。柯說，這問題已討論了近30年，且憲法規定投票應以普通、平等、直接及無記名方法，現在去修通訊投票一定是違憲的。

柯說，國民黨前主席朱立倫提不在籍投票，日前拜會國民黨團，會後召開記者會馬腳露出來，指未來選舉要用通訊投票，就是為了之後大選，國民黨將內部矛盾外部化，果然圖窮匕見。柯質疑，不在籍投票完備化，這我們聽得下去，但盤旋30年的東西，可以用一個臨時會來處理嗎？希望大家冷靜思考。

國民黨團書記長鄭麗文批評，柯總召還留在30年前的台灣，呼籲不要再擋全世界進步趨勢，對通訊投票污名化。鄭說，現在是全球化時代，台商遍佈全世界，為何不能方便他們，讓他們一邊打天下，又可確保他的公投權，這次沒有要討論選罷法，只有公投法，應建立相關制度，否則就是立院怠惰。

柯建銘回應，今天國民黨團所提的公投法修正草案，核心就是通訊投票，鄭麗文講到台商，她講話都是氣勢有，但濁而不清，持平而論是司馬昭之心，「就是搞政治嘛」；「講我還停留在30年前，他們隔空呼籲很久，我是覺得比較像隔空抓藥」；這是憲法層次的問題，牽涉到合憲性、合法性，專法才是正辦。

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