林飛帆：美日疫苗接續援台 反制中國惡意干擾

民進黨副秘書長林飛帆今天說，美日疫苗接續馳援台灣，這是民主同盟共同抗疫的相互支援，但背後的戰略意義則是，「反制中國的惡意干擾，對台製造的政治疫情；同時也要向中國展現，台灣作為盟友若遇到危險，美日將共同協助」。（資料照）

2021/07/06 15:47

〔中央社〕民進黨副秘書長林飛帆今天說，美日疫苗接續馳援台灣，這是民主同盟共同抗疫的相互支援，但背後的戰略意義則是，「反制中國的惡意干擾，對台製造的政治疫情；同時也要向中國展現，台灣作為盟友若遇到危險，美日將共同協助」。

林飛帆今天透過臉書指出，中共百年黨慶，中國領導人習近平宣示要「解決台灣問題」。昨天，日本副首相麻生太郎在東京演講，就直接點明：如果中國侵略台灣，日本將其視為「存立危機事態」不足為奇，美日也應該一起協防台灣。

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林飛帆認為，日方從副首相的高度，將台海情勢與「存立危機事態」連結，並援此強調美日協防台灣的必要，是相當罕見的的表態。

他說，「存立危機事態」是日本「安全保障關聯法」授權日本行使集體自衛權的必要條件之一；指的是，與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，在此情況下，日本自衛隊可行使集體自衛權。

林飛帆指出，對比今年4月份，日本首相菅義偉被問到台海若發生狀況，日本是否能夠援引「安全保障關聯法」的「存立危機事態」行使集體自衛權出兵協防台灣。當時，菅義偉只回答：台灣情勢對日本很重要；但對於假設性的問題無法回答。

「可見隨著習近平在七一中共百年黨慶展現擴張野心，日本也升高回應」，林飛帆表示，美日戰略節奏趨同，防堵中國對區域的破壞，不僅是在區域安全議題上，也在疫苗援台事宜上。

他說，稍早，日本宣布7月8日再提供台灣第二批113萬劑疫苗。當日本願意提供疫苗，讓台灣可以更穩定取得疫苗的同時，中國國台辦昨天還在繼續說，「台灣買BNT的唯一管道，就是找上海復星」，再一次介入台灣的疫苗採購，打壓台灣從民間到政府的努力。

林飛帆指出，疫苗作為疫情時代全球重要的戰略物資，中國藉由阻撓台灣取得疫苗以打壓台灣，在國內進行操作政治分化，國際媒體早已有諸多報導。日前美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）更直接認證「台灣取得疫苗的途徑被截斷」。

他說，美日疫苗接續馳援台灣，這是民主同盟的共同抗疫的相互支援，但背後的戰略意義則是：反制中國的惡意干擾，對台製造的政治疫情；同時也要向中國展現，台灣作為盟友若遇到危險，美日將共同協助。

民進黨發言人謝佩芬也強調，全球疫情爆發以來，由於兩國政府部門間的密切往來，台灣與日本間多次攜手，合作無間，民進黨要特別感謝駐日大使謝長廷與第一線外交人員的努力與付出，也呼籲在野黨不要再污名化友好國家捐贈的疫苗，扭曲了台日間美好的共濟情誼。

另外，謝佩芬表示，在熱海市面對土石流災害之際，期望居民皆能平安。基於台日間同舟共濟的互助精神，將隨時準備向日方提供必要的幫助。

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