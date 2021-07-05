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    首頁　>　政治

    洽購BNT疫苗 國台辦：上海復星是「台灣地區」唯一管道

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，上海復星集團是「台灣地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方，台灣有意願的縣市與民間機構可依照正常商業規則向該集團洽購疫苗。（資料照）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，上海復星集團是「台灣地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方，台灣有意願的縣市與民間機構可依照正常商業規則向該集團洽購疫苗。（資料照）

    2021/07/05 21:45

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕外媒報導鴻海集團創辦人郭台銘、台積電本月2日與中國上海復星醫藥達成協議，共同簽署採購文件，將各自進口500萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）BNT疫苗來台；對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（5）日表示，上海復星集團是「台灣地區」獲得BNT疫苗的「唯一洽購方」，台灣有意願的縣市與民間機構可依照正常商業規則向該集團洽購疫苗；立委批評，用「台灣地區」一詞是要矮化我國家主權。

    朱鳳蓮指稱，上海復星醫藥集團早在2020年3月就與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在「中國大陸及港澳台地區」的獨家商業權益。

    朱鳳蓮提及，作為「台灣地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方，上海復星有關負責人早已公開表示，願意將疫苗服務於台灣同胞，島內有意願的縣市、民間機構和企業等可以依照正常商業規則向上海復星醫藥集團洽購疫苗，「我們希望台灣民眾早日用上急需的疫苗」。

    對此，民進黨立委林楚茵批評，從國台辦說法可證明，中國黑手從頭到尾就介入疫苗的採購，在簽約後還用「台灣地區」矮化我國家主權，大吃台灣豆腐，馬腳終於露出來了。

    林楚茵指出，政府希望早日買到德國BNT疫苗，之前就有中國在背後阻擾，現在企業要買BNT疫苗，中國就透過其代理權來矮化台灣，目的就是想證明台灣是中國一部分，這種只會政治操弄，不顧台灣人生命健康及防疫的國家，從國台辦說法都看得很清楚。

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