環南會長遭爆請市府降防疫標準 林昶佐緩頰盼將心比心

無黨籍立委林昶佐。（資料照）

2021/07/05 12:49

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市議員許淑華接獲舉報，指環南市場自治會多次向副市長黃珊珊拜託降低防疫標準，若環南因此失守，全台北市民都無法接受。對此，日前曾被環南自治會長林勝東當面嗆聲的無黨籍立委林昶佐則出面緩頰，指三級警戒至今已1個多月，攤商生活一定是很難過，盼「將心比心」，不要太苛責，但市府應有明確的防疫標準，不應隨意放寬，且應提供攤商必要的協助。

許淑華表示，根據Line對話，環南市場自治會曾多次向黃珊珊拜託降低防疫標準，例如有確診者參加批發市場專案打疫苗，讓接觸的73人被匡列時，會長曾向黃陳情縮短隔離時間；又例如，7月2日環南PCR篩檢出41名陽性確診時，北市原訂要讓環南休市7天，而自治會向黃爭取改成休市3天。

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許指出，由訊息可知，自治會長和黃珊珊有密切聯繫，更說明了黃對於環南的狀況有所掌握；既然如此，本應謹慎處理的匡列隔離、擴大篩檢、休市消毒為什麼沒有做好？且市府是否因爲會長拜託，而放寬防疫標準？

對此，日前被自治會長林勝東當面嗆聲的林昶佐則出面緩頰，他說，希望大家可以「將心比心」，三級警戒至今已1個多月了，攤商生意一定是很難做，心情都很難熬，現在面對這一波還有要被匡列、被隔離的，生活一定是很難過，衛福部長陳時中也有說過，面對疫情不要太苛責，對於第一線的人要多體諒。

另一方面，林昶佐則認為，市府防疫標準的尺，要怎樣比較嚴格且加速進行，防疫要快速、嚴謹，不要讓攤商受到長時間的影響，市府應該秉持一個很清楚的標準，若攤商有什麼樣的困難，因為防疫需要遇到什麼問題，應該是地方政府和中央政府一起來協助，不能因此降低防疫標準。

對於林勝東日前當面嗆聲，林昶佐則說：「我覺得都能夠體諒啦，會長壓力一定也是很大」，最主要的還是要回歸到市府怎麼處理防疫標準，畢竟在地方的防疫工作是市府要處理，必須讓大家清楚知道防疫標準為何；對於生計遇到困難的攤商，應思考市府或中央可以怎麼提供協助，「我覺得這樣比較對」。

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