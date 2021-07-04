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    桃園4夜市有望解封？中央發布管制指引 鄭文燦未鬆口開放

    中央流行疫情指揮中心今天公布各市場、夜市重點管制措施，桃園市長鄭文燦仍未鬆口夜市是否解封。圖為中原夜市三級警戒前人潮。（記者魏瑾筠攝）

    中央流行疫情指揮中心今天公布各市場、夜市重點管制措施，桃園市長鄭文燦仍未鬆口夜市是否解封。圖為中原夜市三級警戒前人潮。（記者魏瑾筠攝）

    2021/07/04 20:02

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布各市場、夜市重點管制措施，包括應進行容留人數總量管控每人至少需1.5公尺社交距離，也就是2.25平方公尺面積只能容納一人等。然而桃園市長鄭文燦對此仍未鬆口要解封夜市，僅說微解封時間會與中央一致。曾代表桃園市4大夜市發出陳情的中壢夜市管理委員會主任委員鄒年炳則表示，市府怎麼講就怎麼配合。

    指揮中心指揮官陳時中今在全國防疫記者會指出，市場、夜市的防疫措施除了三級警戒期間禁止餐飲內用、試吃、邊走邊吃，店家僅提供外帶或外送，市場、夜市也應減少出入口、確實執行實聯制措施，並鼓勵導入智能化人流管制、及身分證尾數分流管制。

    因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，桃園市府下令桃園、中壢、龍潭及八德興仁觀光夜市從5月15日起停業，上千攤販配合三級防疫警戒政策停業逾1個半月，攤商們啃著老本度日，有人身上背負貸款「撐不下去」，改跑美食外送，業者上月底也曾為此陳情，盼市府同意復業，並額外給予紓困補助，不過當時鄭文燦表示，當前防疫重於一切，仍以停業至7月12日為原則。

    面對中央提出各市場、夜市重點管制措施，鄭文燦在今天的桃園市防疫記者會上表示，會根據中央防疫指引進行檢視，也會跟自治會溝通是否能夠達成，至於微解封的時間，會跟指揮中心一致同步。他說明，因為決策牽涉到確診人數的下降、群聚事件的疫調，疫苗施打的進度等等，若疫情得到控制、解封條件如果成熟，會朝向逐步調整的方向。

    鄒年炳則表示，桃園4大夜市關閉是鄭文燦為了避免疫情擴大提出的政策。鄒年炳強調，一切會配合市府政策，不會跟市府作對，若市府決定不解封，距離三級警戒至12日，也剩一周而已，要大家再忍耐，並表示疫情還是要控制好、不能開玩笑，且他也擔心，若夜市硬要解封，恐會引起當地居民反彈。

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