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    台北市「精準疫調」被醫生PO文打臉 柯文哲自爆去臉書留言

    柯文哲出席記者會。（北市府提供）

    柯文哲出席記者會。（北市府提供）

    2021/07/04 19:33

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇分享院內資訊室主任林易生文章，揭露虎林街爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）情是靠院內醫師聯絡，把個案家人一一拉來住院才完成擴大篩檢匡列隔離，抨擊「北市政府晚一週才拿出來講，也好意思說是精準疫調」；台北市長柯文哲今在記者會上自爆在陳昶宇臉書留言致謝，並表示，每個人都願意多做一點，就會變得非常好。

    柯文哲以Toyota豐田汽車公司為例，他說：「Toyota豐田汽車公司提倡全面品質管理，若我們開了一家公司，從董事長到掃地工友，每天都在研究怎麼做會做得更好，都願意去多做一點，這叫全面品質管理，這家公司就會變得非常好。」

    柯文哲表示，公司不是只有董事長要努力，連掃地工友都要研究說廁所怎麼刷會比較乾淨，若有這種文化的話，公司才會進步，事實上很感謝聯醫醫生不會只負責自己的業務，他願意多去注意、多通知，就把一個可能的感染鏈打掉。

    柯文哲認為，大家一定要願意多關心一點周遭朋友、願意多做一點，才能把三不管地帶抹掉，不然的話疫調系統永遠沒辦法完整，所以感謝醫師，他很少在臉書上留言，但還是留言說：「我們要謝謝你，願意多做一些。」

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    柯文哲私人自己會用的臉書帳號去陳昶宇醫生PO文底下留言，並在記者會上自爆有去留言。（擷取自臉書）

    柯文哲私人自己會用的臉書帳號去陳昶宇醫生PO文底下留言，並在記者會上自爆有去留言。（擷取自臉書）

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