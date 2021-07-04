曾疑北市府不疫調 名醫致歉 網友酸：國王的疫調？

台北市近期頻傳群聚感染疫情，針對外界質疑北市府曾經不疫調、不匡列，北市府發言人陳智菡今上午發聲明，強調疫情發生以來，北市每天、每位感染確診案例，都一直有在做疫調。不過目前在CDC及北市府的疫情統計專區，僅能看到7個案例的活動史。（圖擷自CDC官網、北市府網站，本報合成）

2021/07/04 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北市近期頻傳群聚感染疫情，針對外界質疑北市府曾經不疫調、不匡列，北市府發言人陳智菡今上午發聲明，強調疫情發生以來，北市每天、每位感染確診案例，都一直有在做疫調。曾發文質疑北市府的台大醫師施景中隨後表示，對於造成長官和疫調的第一線人員們困擾感到抱歉，並指「希望市長可以秉持承諾，『用他的方法最快』。祝我們早日達成解封。」該文發出後則有網友質疑，「有疫調全台就台北市查不到資料」、「最快爆炸的方法？」。目前在CDC及北市府的疫情統計專區，僅能看到7個案例的活動史。

台北市近期頻傳群聚感染疫情，不少人質疑疫調不確實，除了台大醫師施景中今晨發文，質疑北市府先前不疫調、不匡列，導致疫情持續延燒。對於虎林街疫情市長柯文哲在2日稱有精準疫調，北市聯醫醫師陳昶宇也質疑已是1週前的事，並批「晚一週才拿出來講」。

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除此之外，台北市議員許淑華昨也表示，市府統計，信義區近三週的確診人數共30人，但8個里的里長跟永春市場自治會會長都不知道有30位的確診者，質疑市府在一個月後才要篩檢，讓居民恐慌。台北市議員邱威傑（呱吉）2日也質疑，環南市場群聚案從爆發前到現在都沒有休市或是大規模匡列攤販要求封攤，而市府這邊掌握的時候，往往攤商都已經有好幾例確診。疫調速度無法跟上病毒傳播速度。

事實上，在本次疫情爆發初期，柯文哲在5月中時就曾說過，確診人數數百人，已經沒有辦法做疫調，強調做傳統的疫調已不切實際，反過來要求被驗出陽性的人主動打電話通知接觸者，阻斷傳染鏈，他也曾稱公布足跡「會有假象安全感」。到了6月初則又改口，表示針對接觸者要「採圍堵政策」，未來確診者除非有特殊理由，都要住進防疫旅館，並且還要做疫調。

到了6月中隨著病例下降，柯又稱從大會戰變成熱點游擊戰，並提出會經由「Google Map、疫調、精準篩檢」來處理，只要找到確診案例就開始疫調，找出可能感染源執行源頭管制，要把病毒感染源頭都撲滅掉。但到6月底時，包含藍綠的多名北市議員質疑，北市府仍未將疫調足跡資料上傳至疾管署官網的「各縣市確診個案公共場所活動史」，質疑市府蓋牌、隱匿疫情才持續釀成破口。今上午再查看CDC及北市府疫情統計專區，仍只有案14860、案14861、案14891、案14912等7名案例的活動史，目前仍無法看到其他資訊。

針對外界質疑，北市府發言人陳智菡今上午在臉書發文回應，強調針對醫師施景中，以及眾多政論節目、名嘴以訛傳訛的類似報導與說法，北市府嚴正聲明並澄清「從疫情發生至今，台北市府每一天、每一位感染確診案例、一直都有做疫調，並對接觸者進行匡列，依據疫調內容做出積極防疫作為。」陳也表示，台北一直積極在做疫調也把每一筆資訊完整上傳法傳系統，供中央流行疫情指揮中心統籌運用；數據不會騙人，歡迎向指揮中心求證。

在陳智菡發布聲明後不到1小時，施景中也立刻發文回應，表示昨晚不該說「市府曾經不疫調不匡列」，對於北市府今日發聲明，説自疾情第一天以來，就一直有疫調，施景中也為造成長官和疫調的第一線人員們困擾感到抱歉，並表示「希望市長可以秉持承諾，「用他的方法最快」。祝我們早日達成解封。」

其他網友見狀，則紛紛留言質疑「有疫調全台就台北市查不到資料」、「一直有疫調但沒發現群聚，這個厲害」、「一直有疫調但不匡列不隔離不公布足跡更厲害，那疫調有個屁用」、「台北有自己一套定義，醫師您根本不用道歉」、「明明就是事實...」、「其實台北市府做的是『神秘疫調』」，也有網友嘲諷「網路上查不到的疫調～國王的疫調？」、「最快爆炸的方法？」、「好誇張⋯到底是要解決事情還是解決人？」、「有疫調啦，阿隔壁攤商確診，沒被匡列而已啦」等。

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針對外界質疑北市府曾經不疫調、不匡列，北市府發言人陳智菡今上午發聲明，強調疫情發生以來，北市每天、每位感染確診案例，都一直有在做疫調。台大醫師施景中隨後表示，對於造成長官和疫調的第一線人員們困擾感到抱歉。（圖擷自臉書）

同樣在CDC官網，其他縣市都有陸續上傳案例活動史。圖為新北市上傳的相關資訊。（圖擷自CDC官網）

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