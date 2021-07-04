「豬肉公主」相挺成箭靶 林昶佐現身說話了！

「豬肉公主」張采婕因相挺遭攻擊，林昶佐今下午籲外界別再攻擊其友人。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/07/04 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市環南綜合市場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，無黨籍立委林昶佐近日遭市場自治會長林勝東怒嗆「沒為萬華做事」，東門市場「豬肉公主」張采婕逆風挺林昶佐，意外成攻擊箭靶。對此，林昶佐今天下午（4日）發文回應此事，籲請大眾別再攻擊他的朋友。

林昶佐遭嗆「沒在做事」，「豬肉公主」張采婕PO出公文證明林昶佐其實「很關心市場」，事後遭外界攻擊，甚至還有酸民湧入她的臉書批評其長相；也有媒體不理會張采婕表明不願受訪，強迫拍攝、播出，讓張采婕坦言很難過。

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對此，林昶佐今下午在臉書發文表示，張采婕近日陸續收到恐嚇訊息與電話，被威脅不要再有相關言論，否則就要到她的店舖「有所行動」。針對有媒體稱張采婕是林昶佐的「現任助理」，林昶佐解釋，「為了處理中正區的市場與社區議題，采婕曾在2019年加入過團隊數月，並於去年初離開。如今部分媒體人刻意誤導其為『現任助理』，甚至造成有人去騷擾、威脅采婕，拜託大家立刻停止這種惡意。」

林昶佐嚴正呼籲外界：「這次的事件因我而起，對於日前在記者會因柯文哲市長的發言而有不耐的回應，我也要再次向市民表達歉意，任何的批評與指教，我都虛心接受。但請勿惡意攻擊我的朋友、或任何與您意見相左的人。相關案件我們也會尊重並協助當事人進行蒐證與後續處理。」

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