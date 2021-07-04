為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳其邁記者會出現「教科書」！網酸：抓到了、就這本誤導阿北

    高雄市長陳其邁昨主持防疫記者會的桌上，被網友發現擺放一本「教科書」。（翻攝許家睿臉書）

    高雄市長陳其邁昨主持防疫記者會的桌上，被網友發現擺放一本「教科書」。（翻攝許家睿臉書）

    2021/07/04 00:31

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨天下午照例舉辦防疫記者會，眼尖網友注意到桌面上有一本前副總統陳建仁著作的流行病學「教科書」，適逢環南市場爆發群聚、台北市長柯文哲提到跟教科書不一樣，網友大酸「抓到了、就是這本誤導阿北」。

    立委吳思瑤辦公室主任許家睿也注意到這畫面，昨晚po文指出其邁市長真的有夠其邁，陳建仁老師的教科書就放在桌上，安捏甘賀。

    他同時提醒台北市長柯文哲，現在的所做所為，日後可是會被寫進教科書，當作負面案例的啊！

    許家睿感慨，現在全台灣不是在陪柯市長坐牢，是在陪公子讀書，為了怕柯公子鬧脾氣，建議中央接手之後調查、篩檢出來的病例都另外計算，不要算在台北市，算在時中市長或是昶佐市長頭上好了，免得文哲市長成績太差、又要玻璃心。

    這畫面在網路上也引發熱烈討論，網友留言「陳其邁攤牌了、柯要不要也讓大家知道他看哪本教科書XD」、「明天阿北就會擺一疊病歷準備丟人」、「這是在暗示柯文哲什麼是正確的書好嗎、陳其邁真的暖」、「笑死，一定是故意的」、「高級酸、我喜歡」、「輸人不輸陣，明天台北阿北桌上就擺一本看破生死」、「太其邁了」、「抓到了、就是這本書誤導阿北」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯P：感染「跟教科書寫的不一樣」醫轟：內行人故意說外行話
    2021/07/03 15:41

    柯P：感染「跟教科書寫的不一樣」醫轟：內行人故意說外行話
    環南群聚 林右昌酸柯文哲：傳統市場是防疫重點不需要教科書也知道
    2021/07/03 10:26

    環南群聚 林右昌酸柯文哲：傳統市場是防疫重點不需要教科書也知道

    寶寶第一個禮物 法國Doudou娃娃
    政治今日熱門
    2架「運8」接連擾台 空軍罕見一日雙發共機動態
    2021/07/03 06:05

    2架「運8」接連擾台 空軍罕見一日雙發共機動態

    曾玟學要求撤換苗栗衛局長竟遭恐嚇 賴品妤怒：是黑道治縣嗎？
    2021/07/03 05:37

    曾玟學要求撤換苗栗衛局長竟遭恐嚇 賴品妤怒：是黑道治縣嗎？

    4項公投 延至12月18日辦理 陳柏惟罷免案成立 8.28投票
    2021/07/03 05:30

    4項公投 延至12月18日辦理 陳柏惟罷免案成立 8.28投票

    四公投案延期》蘇揆：疫情下辦公投 會被質疑不公
    2021/07/03 05:30

    四公投案延期》蘇揆：疫情下辦公投 會被質疑不公

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播