陳其邁記者會出現「教科書」！網酸：抓到了、就這本誤導阿北

高雄市長陳其邁昨主持防疫記者會的桌上，被網友發現擺放一本「教科書」。（翻攝許家睿臉書）

2021/07/04 00:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨天下午照例舉辦防疫記者會，眼尖網友注意到桌面上有一本前副總統陳建仁著作的流行病學「教科書」，適逢環南市場爆發群聚、台北市長柯文哲提到跟教科書不一樣，網友大酸「抓到了、就是這本誤導阿北」。

立委吳思瑤辦公室主任許家睿也注意到這畫面，昨晚po文指出其邁市長真的有夠其邁，陳建仁老師的教科書就放在桌上，安捏甘賀。

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他同時提醒台北市長柯文哲，現在的所做所為，日後可是會被寫進教科書，當作負面案例的啊！

許家睿感慨，現在全台灣不是在陪柯市長坐牢，是在陪公子讀書，為了怕柯公子鬧脾氣，建議中央接手之後調查、篩檢出來的病例都另外計算，不要算在台北市，算在時中市長或是昶佐市長頭上好了，免得文哲市長成績太差、又要玻璃心。

這畫面在網路上也引發熱烈討論，網友留言「陳其邁攤牌了、柯要不要也讓大家知道他看哪本教科書XD」、「明天阿北就會擺一疊病歷準備丟人」、「這是在暗示柯文哲什麼是正確的書好嗎、陳其邁真的暖」、「笑死，一定是故意的」、「高級酸、我喜歡」、「輸人不輸陣，明天台北阿北桌上就擺一本看破生死」、「太其邁了」、「抓到了、就是這本書誤導阿北」。

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