傳永齡、台積電與BNT簽署法律文件 郝龍斌：中國沒有阻擋台灣

前國民黨副主席郝龍斌今日在臉書以「政府防疫無能，防疫苗全能」為題，痛批蔡政府能力不如民間出手，並強調中國並沒有阻擋台灣疫苗的採購。（截取自郝龍斌臉書）

2021/07/03 13:40

〔記者施曉光／台北報導〕傳永齡基金會、台積電與疫苗廠商已經簽署法律文件，BNT疫苗可望8、9月進口，前國民黨副主席郝龍斌今日在臉書以「政府防疫無能，防疫苗全能」為題，痛批蔡政府能力不如民間出手，並強調中國並沒有阻擋台灣疫苗的採購。

郝龍斌說，台灣老百姓歷經不必要的死傷與封閉，希望能有所體會，病毒是外敵，把我們打得一塌糊塗的是「罔顧人命」、「拖延甩鍋」的無能政府。

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郝龍斌指出，這段時間以來，民進黨一直試圖阻擋民間力量參與採購國際疫苗來台，從說藥廠只跟政府接觸，郭台銘手中沒疫苗，到鴻海買的可能是到期品，政府帶頭酸言酸語打擊民間善良的力量，這次BNT疫苗採購成局，更像一面照妖鏡，戳破民進黨謊言。

郝龍斌表示，中國沒有阻擋台灣疫苗的採購，去年AZ希望台灣代工，是衛福部拒絕，後來上海復星願意與東洋合作，提供我們3000萬劑德國BNT疫苗，也在衛福部卡關，而現在有望來台的千萬劑BNT疫苗，就算衛福部要求「改標」，也掩蓋不了代理商上海復星的協助，消極面對民間捐贈義舉，將短缺問題甩鍋中共，也改變不了「政府刁難、貽誤疫情防控」的事實。

郝龍斌指出，「政府能力不如民間出手」，過去衛福部一直強調藥廠只跟政府談，當前鴻海董事長郭台銘與台積電，乃至慈濟疫苗採購成局，這句話就像是笑話，如果民間疫苗採購的「時程」，又大大短於政府採購，究竟衛福部的疫苗採購戰略出了什麼問題？

他還說，政府的疫苗採購戰略，與各國比起來，簡直像玩扮家家酒、短視近利，之前仗勢台灣疫情平緩「等得起」， 在全世界都在施打疫苗的當下，行政院長蘇貞昌卻短視的說「台灣沒有打疫苗急迫性」，美國、日本、歐盟等經濟大國都是數以億計在搶各家疫苗，超額人口需求的4倍到6倍，即便越南、泰國、馬來西亞等東協國家，也都是千萬劑、千萬劑在下訂單、搶疫苗，台灣呢？

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