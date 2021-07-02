環南市場爆41例確診！呱吉批市府「沒有事先計畫」

台北環南市場今（2日）爆出新增41起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性案例。對此，台北市議員邱威傑（呱吉）表示，「如果可以事先做好計畫，或許就不至於發生群聚感染。」（資料照）

2021/07/02 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北環南市場今（2日）爆出新增41起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性案例。對此，台北市議員邱威傑（呱吉）表示，「如果可以事先做好計畫，或許就不至於發生群聚感染。」

呱吉晚間在臉書發布指出，環南市場群聚案從爆發前到現在都沒有休市或是大規模匡列攤販要求封攤，而市府這邊掌握的時候，往往攤商都已經有好幾例確診。疫調速度無法跟上病毒傳播速度。

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對此他質疑，若疫調趕不上，市場處是否有休市及大規模封攤的考量及相關標準。他指出，傳統市場雖小，卻關乎許多人的基本生計，不能說關就關，但是否可以透過正面的補助方式，鼓勵封攤或休市，而不是讓防疫訴諸於無法控制的人性。

呱吉指出，台北市傳統市場的分流，除了有佈置警力在現場間度的之外，其實許多自治會管理相當寬鬆，甚至不見得有查驗身分證。此外，許多市民雖沒有進入市場，而是在市場入口購物，「雖然市場內人潮不多，但其實入口處還是水瀉不通。」

呱吉認為，從政策面上著手，例如透過獎勵補助辦法讓攤商更願意封攤休市、降低風險，才是最好的做法。不過市府尚未對研擬相關補助辦法作出積極回應。

呱吉表示，現在環南市場的傳播鏈仍在，匡列疫調必要加強、休市封攤也已經進行，「但如果可以事先做好計畫，或許就不至於發生群聚感染。」

最後，呱吉也總結自身想法，「我的態度很簡單，發現問題就要解決、並預防下次的發生。如果可以事先做好計畫、推估可能發生的問題並預先因應，就不至於在問題到來時兵荒馬亂。希望市府可以加強與中央合作、並積極做好匡列疫調的防疫基本功。」

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