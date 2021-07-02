北市群聚連環爆...再增環南市場案 林靜儀：柯文哲不是無能就是邪惡

台北環南市場爆41人PCR陽性，國軍化學兵與台北市環保局人員進駐清消。（記者廖振輝攝）

2021/07/02 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，台北市群聚感染連環爆，今天傳出環南市場41人確診，引起關注；對此，醫師林靜儀感嘆，台北市長柯文哲「若不是無能，就是邪惡」。

林靜儀透過粉專發表看法，他說柯文哲5月28日說要有四級兵推，「請問兵推到現在推了什麼鬼？」她表示，北農第一個確診是5月20日，若北市府有正常匡列、隔離、採檢，「現在疫情已經止了」。

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她表示，6月初，中央就要求北市在北農儘速匡列篩檢，北市卻沒有做，「事情爆發之後要求北農匡列篩檢，柯市長堅持PCR太貴，快篩就好」，還在出現快篩陽性個案後「得意洋洋說『無須自亂陣腳，自己嚇死自己』」。

林靜儀指出，北農群聚無法否認後，中央要求篩檢，「台北市堅持『北農全部打疫苗』，無視其中有多少是未檢出的感染者，感染者打疫苗無用不說，還造成群聚增加更多可能的感染者」，結果柯文哲昨日去「視察夜市」。

她嘆，被感染是健康與人命的問題，而疫情若一直不收尾，就是嚴重影響民生的經濟問題，「柯市長如果不是無能，就是邪惡」。

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