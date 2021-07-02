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    美人口販運報告點出台灣問題 外交部：轉知相關單位參考

    美國國務院1日公布最新人口販運報告，台灣連續12年被評為最高的第一級，外交部表示，此凸顯我國對人權保障備受肯定。（資料照）

    美國國務院1日公布最新人口販運報告，台灣連續12年被評為最高的第一級，外交部表示，此凸顯我國對人權保障備受肯定。（資料照）

    2021/07/02 18:42

    〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國務院1日公布最新人口販運報告，台灣連續12年被評為最高的第一級，與美、英等國並列，不過報告也指出台灣仍有許多問題待解，包含受害者鑑別程序、遠洋漁業強迫勞動、缺乏特定勞動法規以保障移工權益等；外交部今對此說，已將報告提出的相關問題，轉請國內相關主政單位參考。

    美國國務院公布2021年人口販運報告，該報告檢視全球188個國家與地區政府對抗人口販運所做出的努力，台灣連續第12年被評為最高的第一級，報告指，台灣當局完全符合消除人口販運的最低標準。不過報告同時也表示，台灣部分官方人士採用不同且成效不彰的受害者鑑別程序，影響部分受害者取得司法資源及保護照顧；此外，由於台灣缺乏特定勞動法規保障權益，數千名外籍看護身處可能遭強迫勞役剝削的風險之中。

    對於被評為最高的第一級，外交部今說，此凸顯我國對人權保障備受肯定，外交部對此表示感謝；外交部強調，台美共享民主、自由、人權等核心價值，並有長期緊密的合作夥伴關係，我國政府將持續與國內各界齊心努力，並與美國及國際社會交流合作，持續提升防制及打擊人口販運能力，展現我國人權立國的理念與決心。

    人口販運報告分3級評等，第一級雖是最高等級，但不表示被列為第一級的國家沒有人口販運問題，或已拿出足夠作為，而是表示該國政府在處理人口販運所做的努力，符合美國「販運受害者保護法」（Trafficking Victims Protection Act）的最低標準。

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